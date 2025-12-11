‘La Ley y el orden’ se impondrá ahora en Toronto, con una serie de ‘alta tensión’ que estrenará Universal+

El actor K. C. Collins interpreta al fiscal adjunto Theo Forrester, quien es el asesor legal de la unidad, encargado de garantizar que las pruebas sean admisibles ante el juez.

Las series en que sus intérpretes se inmiscuyen en tensos casos de investigación criminal, recogen pistas imposibles y señalan culpables, seducen a los televidentes de Costa Rica y toda Latinoamérica, quienes como auténticos fans siguen producciones como Ley y el Orden y todas sus derivaciones.

Ahora, Universal+ trae otro drama policial para mantener a esos ‘lovers’ pegados a la pantalla: Law & Order Toronto: Criminal Intent, serie que se estrenará el 14 de enero.

Este drama de ficción, de 10 episodios, contará con peligrosas investigaciones de homicidios y casos de corrupción al más alto nivel, ocurridos en el área metropolitana de Toronto, Canadá.

La serie creada por Dick Wolf, quien por años ha sido una pieza destacada del género, presenta un elenco fuerte y multifácetico, que vivirá en carne propia el subibaja de emociones causadas por la profundidad, impacto y realidad de los casos.

En Law & Order Toronto: Criminal Intent, el personaje central es el detective sargento Henry Graff, interpretado por el actor Aden Young, conocido por su trabajo en series como Rectify (2013) y por la comedia romántica de Netflix Elsewhere(2019), dirigida por el tico Hernán Jiménez.

Graff se presenta como un investigador reservado y analítico, cuya intuición y conocimiento esotérico lo convierten en una figura esencial dentro del Departamento de Policía de Toronto.

Su compañera más cercana es la detective Frankie Bateman, interpretada por Kathleen Munroe, actriz reconocida por sus papeles en Supernatural y Cold Case. Bateman asume un enfoque empático en cada caso y, al mismo tiempo, enfrenta el reto diario de equilibrar su labor policial con su rol como madre soltera.

Por su parte, la inspectora Vivienne Holness, interpretada por Karen Robinson (Schitt’s Creek), lidera la unidad con firmeza y colabora de manera directa con Graff y Bateman.

La parte científica recae en la doctora Lucy Da Silva, interpretada por Nicola Correia-Damude (The Boys), una médica forense brillante que aporta precisión y evidencia clave para resolver cada investigación.

Además, el equipo también cuenta con el fiscal adjunto Theo Forrester, encarnado por K.C. Collins, quien se encarga de que las pruebas reunidas por los detectives sean admisibles ante el juez. Con él, La Nación conversó en exclusiva para conocer un poco más sobre la nueva serie y su singular personaje.

Collins considera que los latinos, específicamente, disfrutará mucho de la nueva serie. “Tal parece que a Latinoamérica le encanta La Ley y el orden. Así que creo que lo que va a pasar es que van a tener una nueva perspectiva, van a ver una nueva ciudad y un país completamente nuevo; disfrutarán mucho la serie”, explicó.

A pesar de que la serie narra historias ficticias, algunas de ellas reflejan la realidad de lo que ocurre en algunos países de la región, sobre todo con algunas historias relacionadas con asesinatos y corrupción.

“Como actor, estar en este tipo de series es fenomenal, aunque a veces también es un poco desgarrador, ya que esta es nuestra sociedad. Sin embargo, creo que es útil y emocionante poder contar estas historias”, afirmó Collins, quien también ha destacado por su trabajo en películas y series como RoboCop (2014), Chucky (2023) y Lost Girl (2010), entre otras.

“Obviamente, el crimen está en todas partes, pero es emocionante poder contar estas historias que son únicas para nosotros, porque suceden aquí, en esta ciudad”, dijo el actor, quien justamente es oriundo de Toronto, Canadá.

Para hacer el papel y apropiarse del personaje, Collins comentó que tuvo que estudiar procesos judiciales reales para sentir de cerca la energía que hay en el ambiente, para luego dar forma y personalidad a Theo Forrester.

“Me sorprende el crimen, me sorprende quién lo comete y me desconcierta, porque veo mucha televisión. Pero cuando lees el material y lo sigues de cerca, te impacta de una manera diferente”, explicó.

En cuanto a la carga personal que significa dar vida a su personaje, el actor menciona que siempre ha tratado de separar su trabajo de su vida personal. Por ello, busca realizar otras actividades para divertirse y pasar el tiempo.

“Siempre quieres tener otras cosas en tu vida en las que concentrarte. Por ejemplo, justo después de esta entrevista, voy a ir a jugar béisbol, eso es lo que me encanta. Me voy a relajar, junto a mi hijo”, comentó.

Para los fans de La Ley y el Orden, solo resta esperar el debut de la nueva serie, en la que Toronto se posiciona ahora como la capital de las investigaciones imposibles y los hallazgos más inesperados.