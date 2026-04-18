Muere famoso actor pocas semanas después de revelar que ‘perdió la batalla contra el cáncer’

El actor Finnian Garbutt, de 28 años, falleció a causa de un cáncer de piel que se extendió a otros órganos.

El actor norirlandés Finnian Garbutt, conocido por su papel como el agente Ryan Power en la serie Hope Street de la BBC, falleció el 16 de abril a los 28 años, tras una prolongada lucha contra un melanoma maligno.

A inicios de marzo pasado, el intérprete informó que estaba en fase terminal tras “perder la batalla” contra la enfermedad.

Garbutt murió en su hogar, acompañado de su familia más cercana: su esposa Louise —con quien se casó pocos meses antes— y su hija Saoirse, de apenas un año.

Su deceso se produjo luego de un rápido deterioro en su estado de salud, tras haber ingresado a cuidados paliativos a finales de marzo.

Su historia, sin embargo, trasciende su carrera actoral. En diciembre de 2021, cuando tenía 25 años, fue diagnosticado con melanoma. La alerta llegó de forma inesperada: su peluquero detectó un lunar sospechoso detrás de su oreja durante un corte de cabello. Lo que parecía un detalle menor resultó ser un cáncer agresivo.

El melanoma es uno de los tipos más peligrosos de cáncer de piel. Aunque no es el más común, sí es el que tiene mayor capacidad de propagarse a otros órganos, lo que lo vuelve especialmente letal si no se detecta a tiempo.

En 2022, el actor se sometió a una cirugía de alta complejidad que se extendió por 12 horas, durante la cual le extirparon el tumor y 75 ganglios linfáticos en la zona de la cabeza y el cuello.

A pesar del procedimiento, la enfermedad regresó y, para mediados del 2024, avanzó, afectando el hígado y los pulmones.

Lejos de ocultar su condición, Garbutt decidió visibilizar su proceso. Durante sus últimos meses utilizó sus redes sociales para insistir en la importancia de la detección temprana, colaborando con organizaciones como Action Cancer y recordando a sus seguidores que cualquier cambio en la piel debe ser evaluado a tiempo.

Aunque su carrera fue breve, logró dejar huella. Graduado en 2019 del Royal Welsh College of Music and Drama, una de las escuelas de artes escénicas más prestigiosas del Reino Unido, se posicionó rápidamente en la televisión británica.

Finnian Garbutt alcanzó popularidad por su aparición en 'Hope Street' de la BBC. (Finnian Garbutt)

Su participación en Hope Street lo convirtió en un rostro familiar, con presencia en más de 30 episodios desde la tercera temporada. También tuvo apariciones en la serie médica Casualty, además de trabajos en teatro y cine independiente.

Compañeros y productores lo recuerdan no solo por su talento, sino también por su energía en el set. Desde BBC lo describieron como una pieza clave del éxito de Hope Street, mientras que la productora Long Story TV destacó su sentido del humor y su cercanía con el equipo.

En el ámbito personal, Garbutt vivió intensamente sus últimos años. En 2025 contrajo matrimonio, celebró la llegada de su hija y adquirió una casa, a pesar del avance de la enfermedad.

También fue transparente sobre su situación económica: al encontrarse en una etapa inicial de su carrera, no contaba con estabilidad financiera suficiente. Por ello, su familia impulsó una campaña en GoFundMe que superó las 90.000 libras esterlinas (¢56 millones), con el objetivo de garantizar el bienestar de su esposa e hija.

Tras su fallecimiento, las muestras de cariño no tardaron en llegar. Su coprotagonista Cameron Cuffe aseguró que Garbutt “llevó alegría a muchísimas personas”, mientras que su familia lo despidió con un mensaje que resume el impacto que tuvo en su entorno: “Fuiste el mejor esposo, padre, hijo, hermano y amigo que podríamos haber deseado”.

La historia de Finnian Garbutt deja no solo el recuerdo de un actor prometedor, sino también un llamado claro sobre la importancia de escuchar al cuerpo y actuar a tiempo.