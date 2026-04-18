Viva

Muere famoso actor pocas semanas después de revelar que ‘perdió la batalla contra el cáncer’

El intérprete, quien deja esposa y un bebé, utilizó sus últimas semanas de vida para concientizar sobre la enfermedad

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Por Fátima Jiménez
Finnian Garbutt
El actor Finnian Garbutt, de 28 años, falleció a causa de un cáncer de piel que se extendió a otros órganos. (Tomada de Instagram Finnian Garbutt)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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