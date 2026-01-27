Viva

Famoso actor de Hollywood, demandado por acoso sexual, celebra su cumpleaños en Costa Rica

Justin Baldoni se encuentra en nuestro país, mientras los tribunales estadounidenses trabajan en resolver la demanda que entabló Blake Lively en su contra

Por Jessica Rojas Ch.
Justin Baldoni
La actriz Blake Lively demandó a su colega Justin Baldoni por acoso sexual. El artista está de vacaciones en Costa Rica celebrando su cumpleaños. (Archivo)







