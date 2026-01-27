Famoso actor de Hollywood, demandado por acoso sexual, celebra su cumpleaños en Costa Rica

La actriz Blake Lively demandó a su colega Justin Baldoni por acoso sexual. El artista está de vacaciones en Costa Rica celebrando su cumpleaños.

El actor estadounidense Justin Baldoni disfruta de unas paradisiacas vacaciones en Costa Rica, mientras en su país natal lo espera un proceso judicial que tiene que ver con demandas de acoso sexual, ambiente laboral hostil y difamación.

El medio internacional TMZ dio cuenta del viaje de Baldoni a tierras costarricenses y afirmó que se trata de un paseo para festejar su cumpleaños número 42, el cual celebró el 24 de enero. La información de TMZ mostró al artista surfeando en nuestro país.

La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó a La Nación que el intérprete, conocido por trabajos como actor y director en películas como It Ends With Us, Clouds y Five Feet Apart, ingresó a nuestro país el 4 de enero y hasta este 27 no registra salidas.

De vacaciones en Costa Rica en medio del escándalo

Baldoni ha estado en medio de la polémica en su país, después de que la actriz Blake Lively, una de las mejores amigas de la cantante Taylor Swift, lo demandó por acoso sexual y ambiente laboral hostil tras haber trabajado juntos en It Ends With Us.

Justin Baldoni fue director y coprotagonista de la película 'It Ends With Us'. En el filme tuvo de compañera a Blake Lively, la demandante. (Archivo)

El caso también desató campañas de difamación entre él, la actriz y medios como The New York Times. La demanda sigue activa en los tribunales y hasta el momento no hay un fallo final sobre las acusaciones de Lively.

La artista, esposa del actor Ryan Reynolds, presentó una demanda civil en la cual acusa a Baldoni y a su productora Wayfarer Studios por acoso sexual, represalias y violaciones de la ley laboral de derechos civiles de California y Estados Unidos.

Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda contra Lively y Reynolds.

En días recientes, trascendió que Taylor Swift y Lively se habían distanciado y que la relación cercana de amistad que mantenían se vio afectada por la demanda.