¿Qué pasó con Taylor Swift y Blake Lively? Mensajes privados revelan la dolorosa ruptura de su amistad

La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively era una de las más sólidas de Hollywood.

Taylor Swift y Blake Lively, dos grandes amigas cuya relación trascendió los sets y los estudios de grabación, están distanciadas y en medio de una polémica que ha afectado su amistad, considerada una de las más sólidas de Hollywood, que incluso se vio reflejada en que la cantante es la madrina de los cuatro hijos de la actriz.

La amistad atraviesa un momento de distanciamiento que quedó al descubierto luego de que se publicaran unos mensajes de texto privados entre las artistas y que son parte de un proceso judicial que involucra a Lively. Los textos fueron revelados como parte de la demanda que entabló la actriz contra el director Justin Baldoni, con quien trabajó en la película Romper el círculo.

Lively demandó a Baldoni por acoso sexual y por crear una campaña de desprestigio en contra de ella, informó el medio español El País. La demanda está en curso e, incluso, el director contrademandó a la actriz y sumó una protagonista famosa e inesperada: Taylor, a quien quiso citar a declarar como testigo.

Ahora, con la muestra pública de los mensajes que se enviaron Taylor y Blake, salió a relucir que ambas han estado distanciadas desde hace mucho tiempo y que a las dos les duele no compartir más juntas. En los mensajes, que fueron enviados en diciembre del 2024, Blake dijo que se sentía como “una mala amiga” y reconoció que el estrés y la carga emocional del conflicto legal la habían llevado a distanciarse incluso al escribirle a Taylor.

Taylor Swift y Blake Lively eran muy unidas, incluso se dejaban ver en público, como sucedió en un partido del Super Bowl. (Archivo)

“Últimamente, me he sentido como una mala amiga, he sido un desastre que solo ha hablado de mi propia mierda durante meses. Has sido muy generosa, no solo siendo la persona clave para mí durante todo ese tiempo, sino también por perdonarme por estar tan metida en todo esto“, manifestó la actriz.

Taylor contestó: “Sí, ha habido muchas cosas del tema de Justin, pero ya he pasado por cosas como estas antes y sé lo agotador que es”. Además, agregó: “Me siento muy mal por decir esto, porque tus mensajes han tenido una intención muy amable, pero los últimos me sentía como si estuviera leyendo un correo electrónico corporativo masivo enviado a 200 empleados. Has dicho la palabra ‘nosotros’ como 18 veces”.

En el intercambio no hubo reproches; incluso, durante la conversación que se amplió se dieron algunas bromas. Los mensajes revelaron que efectivamente Taylor y Blake se habían distanciado, pero que se extrañaban. Después de publicada la conversación, las artistas no se han manifestado públicamente al respecto.