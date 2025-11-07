La cantidad que Blake Lively reclama por daños y perjuicios supera la taquilla total de ‘It Ends With Us’

Lively solicitó $483 millones por daños tras el rodaje de It Ends With Us, señalando a Baldoni y sus socios como responsables.

La actriz Blake Lively reclamó una indemnización de $161 millones por presuntos daños sufridos tras el rodaje de la película It Ends With Us, lo cual supera ampliamente los ingresos globales del filme. La disputa legal incluye señalamientos de acoso sexual, difamación y ambiente laboral tóxico.

La demanda se presentó contra el director y actor Justin Baldoni y sus socios, a quienes Lively señaló como responsables de una campaña de desprestigio que habría causado millonarias pérdidas económicas y personales.

El sitio Page Six detalló que el equipo legal de la actriz estima un perjuicio de $161 millones, pero solicita una compensación de tres veces ese monto.

La suma original corresponde a diferentes conceptos, esto según el medio de comunicación Variety.

$56,2 millones por ingresos no generados en actuaciones, producciones, conferencias y contratos de imagen.

por ingresos no generados en actuaciones, producciones, conferencias y contratos de imagen. $49 millones por afectación a su línea de productos capilares, Blake Brown .

por afectación a su línea de productos capilares, . $22 millones por daño a la reputación de su marca de bebidas, Betty Buzz/Betty Booze .

por daño a la reputación de su marca de bebidas, . $34 millones por perjuicio a su imagen pública.

It Ends With Us, estrenada en 2024, recaudó $351 millones a nivel global. En Estados Unidos acumuló $148,5 millones y en mercados internacionales sumó $202,9 millones, según datos disponibles.

Lively protagonizó el filme junto con Baldoni, quien también se encargó de la dirección.

Acusaciones cruzadas entre las partes

Blake Lively denunció a Baldoni y sus asociados por acoso sexual y por generar un entorno de trabajo hostil durante la filmación. También los responsabilizó de una supuesta campaña para perjudicar su carrera tras el lanzamiento del largometraje.

Baldoni respondió con una contrademanda por difamación contra Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds, así como contra el diario The New York Times, que publicó una investigación sobre el caso.

Sin embargo, la justicia desestimó las acciones legales interpuestas por el director. Según la información disponible, Baldoni anunció que apelará la decisión.

El proceso legal continuará y se fijó como fecha de inicio de juicio el mes de marzo de 2026, cuando se conocerá la resolución de una de las controversias más mediáticas en la industria del cine reciente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.