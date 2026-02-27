Famoso actor de HBO muere en incendio y su último pedido de ayuda estremece: esto fue lo que pasó

El reconocido actor Bobby J. Brown sufrió el accidente el martes. El intérprete era reconodio por participar en exitosas series televisivas.

El famoso actor estadounidense Bobby J. Brown, conocido por dar vida al oficial Bobby Brown en la aclamada serie de HBO The Wire, murió a los 62 años tras un incendio en el granero de su propiedad, ubicada en Maryland. La oficina forense de ese estado determinó que la causa de muerte fue una lesión térmica difusa e inhalación de humo, por lo que clasificó el fallecimiento como un accidente.

Según relató su familia, el incendio se desató el martes 24 de febrero, cuando Bobby J. Brown ingresó al granero para intentar encender un vehículo; sin embargo, este se comenzó a incendiar.

En medio de la emergencia, desesperado, el actor llamó a un familiar para pedir un extintor e intentar controlar el fuego, pero cuando la ayuda llegó al lugar, las llamas ya habían envuelto por completo la estructura.

Los bomberos encontraron a Brown sin vida cerca del vehículo dentro del granero, después de controlar el incendio.

Por la causa de muerte, la familia cree que el actor no alcanzó a sufrir las graves quemaduras que provocó el incendio. La esposa de Brown resultó con quemaduras importantes en las manos al intentar rescatarlo y fue trasladada a un centro médico.

El incendio continúa bajo investigación de las autoridades locales y de la oficina del mariscal de incendios del estado, aunque no se reportan indicios de un hecho criminal.

La hija del intérprete compartió que el actor era un devoto testigo de Jehová y que la familia organiza actualmente los servicios fúnebres de acuerdo con sus creencias religiosas. Los allegados pidieron privacidad mientras atraviesan el duelo, según la prensa local.

RIP to Bobby J. Brown who passed away in a tragic accident on Tuesday evening. Brown appeared in Homicide: Life on the Street, The Corner, The Wire & We Own This City. He was 62 years old. pic.twitter.com/AmbOqHL0Px — Ziggy_Sobotka (@Ziggys_Duck) February 26, 2026

Trayectoria en pantalla y otros proyectos

Bobby J. Brown alcanzó notoriedad con su papel como el oficial Bobby Brown en The Wire, serie en la que apareció en una docena de episodios a lo largo de varias temporadas, en un rol que aportaba realismo al retrato de la policía de Baltimore.

Posteriormente, el actor retomó el universo de David Simon con su participación en We Own This City, miniserie de 2022, y sumó créditos en producciones como Law & Order: Special Victims Unit (La ley y el orden, unidad de víctimas especiales), The Corner, Homicide: Life on the Street, Veep (Homicidio: Vida en las calles) y otros títulos televisivos.

Más allá de la actuación, Brown dirigió los documentales Off the Chain (2006), centrado en la historia del pitbull, y Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament-Funkadelic (2016), sobre la legendaria banda de funk. En el cine, uno de sus primeros trabajos llegó tras su paso por el boxeo, cuando apareció junto a Mickey Rourke en la película Homeboy (1988).