Famoso actor de HBO muere en incendio y su último pedido de ayuda estremece: esto fue lo que pasó

El incendio en el que falleció se desató el granero de su propiedad, ubicada en Maryland, Estados Unidos.

Por Fátima Jiménez
El reconocido actor Bobby J. Brown sufrió el accidente el martes. El intérprete era reconodio por participar en exitosas series televisivas. (Elaborada por LN)







Fátima Jiménez

