‘¡Me va a dar un infarto!’: mujer muere en Colombia mientras exigía medicamentos para su hijo y todo quedó en video

La mujer afirmó alterada que su hijo llevaba cinco meses sin recibir los medicamentos que necesitaba

Por Fátima Jiménez
Cecilia Quintero
La mujer llevaba meses denunciando que, pese a las solicitudes y trámites realizados, el sistema de salud no le entregaba los insumos ni los tratamientos que su hijo necesitaba. (Tomada de redes sociales)







