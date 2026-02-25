‘¡Me va a dar un infarto!’: mujer muere en Colombia mientras exigía medicamentos para su hijo y todo quedó en video

La mujer llevaba meses denunciando que, pese a las solicitudes y trámites realizados, el sistema de salud no le entregaba los insumos ni los tratamientos que su hijo necesitaba.

Una mujer de 71 años, identificada como Cecilia Quintero, falleció el martes 24 de febrero en un centro de salud de Cúcuta, Colombia, mientras reclamaba los medicamentos para su hijo con discapacidad.

Según testigos, la mujer sufrió un aparente infarto poco después de brindar declaraciones a un comunicador que realizaba un reportaje en el lugar, donde se denunciaban demoras en la entrega de medicamentos. Su muerte quedó registrada en video.

Durante sus declaraciones, Quintero explicó que su hijo, quien utiliza silla de ruedas, debía recibir medicamentos y pañales por parte del sistema de salud, pero desde el año pasado no los recibía.

“Ya tiene desde setiembre que no le entregan. Ya llegaron los pañales, pero resulta que no los quieren entregar”, expresó.

Visiblemente alterada, la mujer denunció además que algunos medicamentos del sistema público estaban siendo vendidos ilegalmente, mientras los pacientes seguían sin acceso a sus tratamientos.

Después de hablar con el comunicador, Quintero permaneció en el lugar mientras el entrevistador conversaba con otro usuario. En la grabación, se alcanza escuchar a Cecilia decir: “Me va a dar un infarto, señores”. Instantes después, se desplomó.

Varias personas, entre ellas su nieta, intentaron auxiliarla mientras llegaban los paramédicos, pero ya no presentaba signos vitales. Los socorristas confirmaron su fallecimiento en el lugar.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades, mientras que en redes sociales cientos de usuarios expresaron su indignación y tristeza por lo ocurrido.

“Lo más triste es que su hijo dependía de ella, muy dolorosa esta realidad”, escribió una usuaria. “Me dueles, Colombia”, “Otra víctima esperando medicamentos”, agregaron otros comentarios.