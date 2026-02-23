Viva

Mujer de 58 años se negó a entrenar a joven de 25 que recibió su ascenso y terminó despedida

La trabajadora rechazó capacitar a quien ocupó el puesto que esperaba y recibió una indemnización de seis meses de salario

Por O Globo / Brasil / GDA
El caso se volvió viral y puso en discusión el impacto del etarismo en el ambiente corporativo.
El caso se volvió viral y puso en discusión el impacto del etarismo en el ambiente corporativo. (TikTok/@theunobsolete /Stock/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

