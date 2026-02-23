Mujer de 58 años se negó a entrenar a joven de 25 que recibió su ascenso y terminó despedida

El caso se volvió viral y puso en discusión el impacto del etarismo en el ambiente corporativo.

Una trabajadora de 58 años rechazó capacitar a una joven de 25 que ocupó el puesto al que aspiraba desde hacía años. Días después fue apartada de sus funciones y luego despedida con una indemnización de seis meses de salario. El caso generó amplio respaldo en redes sociales y reabrió la discusión sobre el prejuicio por edad en el entorno laboral.

Jennifer Schroeder, hoy de 59 años, y residente de Carolina del Norte, Estados Unidos, acumuló más de dos décadas de experiencia en el mundo corporativo. Durante años buscó un ascenso. Cuando consideró que el momento había llegado, la empresa otorgó la plaza a una recién graduada de 25 años.

Tras el nombramiento, la compañía solicitó a Schroeder que entrenara a la joven, ella se negó. Indicó en entrevista con Newsweek que en ese momento decidió no aceptar la petición porque ya tenía múltiples responsabilidades y sintió que la decisión representó un agravio.

El episodio se hizo público luego de que Schroeder publicara un video en redes sociales donde explicó por qué rechazó la capacitación.

@theunobsolete watched 25-year-old get my promotion then ask me to train her. I said no. Not sorry. Not maybe. Just no. She shocked. Manager furious. HR email about team player. Don’t care. They passed me over for promotion I earned. Gave it to someone with zero experience. Expected me to teach her job they said I wasn’t good enough for. Train my replacement? Pay me. Want 25 years knowledge? Triple salary consulting rates. Want me to smile while you humiliate me? Wrong person. Not your free training program. Not making cheap hire look competent. Not handing over everything so you can pay her half. They said unprofessional. I said appropriately compensated or not sharing. They said not supporting team. I said team didn’t support me. Silence. Second you stop being useful they stop caring. Stop pretending you owe them anything.#promotions #over50 #notateamplayer #genx #isaidno ♬ original sound - The Unobsolete

Días después de la negativa, sostuvo una reunión con el departamento de recursos humanos. En ese encuentro le señalaron que no colaboraba con el trabajo en equipo. La empresa la apartó durante tres semanas y distribuyó sus proyectos entre otros colaboradores.

Tiempo después, su gerente decidió despedirla. La compañía le otorgó un paquete de indemnización que incluyó seis meses de salario.

Datos de la Asociación Americana de Personas Jubiladas indican que el 64% de los trabajadores mayores de 50 años presenciaron o sufrieron discriminación por edad en el trabajo.

Entre las prácticas más comunes figuran asumir que las personas mayores no dominan la tecnología, realizar bromas sobre la edad y favorecer a empleados más jóvenes. El 79% de quienes vivieron estas situaciones las consideró frecuentes.

En la actualidad, Schroeder actúa como defensora contra el etarismo y promueve la igualdad en el empleo. Publica contenidos en TikTok bajo la cuenta @theunobsolete. Su objetivo es inspirar a trabajadores mayores de 45 años y visibilizar la discriminación por edad.

Según relató, repetiría la decisión, aunque ahora actuaría con mayor conocimiento. Explicó que no planeaba divulgar la experiencia, pero todo inició con un video donde expresó su frustración por tener 58 años y no encontrar trabajo. Señaló que no imaginó el alcance que tendría su historia.

