Pareja que bebía 12 litros de Coca-Cola al día perdió 264 kg tras temer por la vida de su hijo

Dawid y Rose-Mari Lombard cambiaron su alimentación en 2024 tras advertencias médicas y miedo a dejar huérfano a su hijo

Por O Globo / Brasil / GDA
El miedo a complicaciones de salud llevó a una pareja sudafricana a dejar excesos y perder 264 kg.
El miedo a complicaciones de salud llevó a una pareja sudafricana a dejar excesos y perder 264 kg.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

