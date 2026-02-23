Pareja que bebía 12 litros de Coca-Cola al día perdió 264 kg tras temer por la vida de su hijo

El miedo a complicaciones de salud llevó a una pareja sudafricana a dejar excesos y perder 264 kg.

Una pareja sudafricana que consumía 12 litros de Coca-Cola al día logró perder 264 kg en conjunto tras modificar de forma radical su estilo de vida. La decisión surgió por el temor a que su hijo quedara huérfano debido a las complicaciones de salud que enfrentaban.

Dawid y Rose-Mari Lombard, vecinos de Winnie Mandela, antes conocida como Brandfort, en Sudáfrica, vivían con una fuerte compulsión alimentaria. Su rutina incluía visitas frecuentes a cadenas de comida rápida. De camino a McDonald’s se detenían en KFC para un bocadillo. Por las noches consumían chocolates y otros productos dulces.

En ese periodo, Dawid llegó a pesar 294 kg. Rose-Mari alcanzó 146 kg. Médicos le advirtieron a Dawid sobre el alto riesgo de muerte ante múltiples padecimientos.

El hombre, de 39 años, recibió diagnósticos de presión alta, diabetes tipo 2, inflamación y apnea del sueño. También tenía movilidad limitada debido a su peso. Esa condición lo obligó a renunciar a su empleo.

La preocupación aumentó al notar que su hijo, con 10 años, usaba camisas de rugby talla sub-16. Dawid indicó al DailyMail que observó en el menor la misma situación que vivió en su infancia. Señaló que deseaba una vida distinta para él.

En 2024 iniciaron una transformación radical en su alimentación y hábitos. Dawid perdió 183 kg. Rose-Mari redujo 81 kg. Antes apenas caminaban 100 metros al día. Ahora recorren hasta 5 km diarios.

Tras seis meses de carrera continua incorporaron sesiones de musculación. Durante el proceso su hijo también bajó 10 kg.

El tratamiento actual incluye un plan alimentario diseñado por una nutricionista. Además reciben inyecciones de una hormona que regula los niveles de glucosa y azúcar en sangre.

La pareja señaló que en ocasiones consume refrescos sin azúcar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo bebe agua.

