Coca-Cola y aseguradora son condenadas en Brasil a indemnizar a un consumidor por fragmentos de vidrio en refresco

Un consumidor encontró fragmentos de vidrio en un refresco y llevó el caso a los tribunales. Una corte en Brasil confirmó la condena contra Coca-Cola y su aseguradora. Conozca los detalles del fallo

Por O Globo / Brasil / GDA
Una corte ratificó que Coca-Cola y su aseguradora deben indemnizar a un consumidor por daños sufridos al ingerir un refresco con fragmentos de vidrio.
O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

