Coca-Cola y aseguradora son condenadas en Brasil a indemnizar a un consumidor por fragmentos de vidrio en refresco

Una corte ratificó que Coca-Cola y su aseguradora deben indemnizar a un consumidor por daños sufridos al ingerir un refresco con fragmentos de vidrio.

Coca-Cola y la aseguradora Royal & SunAlliance Seguros de Brasil quedaron obligadas a pagar una indemnización a un consumidor que encontró fragmentos de vidrio dentro de una botella de refresco. Así lo resolvieron los magistrados de la 18.ª Cámara de Derecho Privado, al confirmar una sentencia previa.

La decisión mantuvo un fallo previo que había condenado tanto a la empresa fabricante como a la aseguradora. Ambas partes apelaron la resolución, pero el tribunal de alzada rechazó los recursos.

El caso se originó en agosto de 2013, cuando el consumidor compró 12 botellas del refresco. Al ingerir el producto, sintió una irritación en la garganta. Luego observó varios fragmentos de vidrio adheridos al interior del envase.

Los magistrados respaldaron de forma unánime el criterio del relator del caso, Claudio de Mello Tavares. El tribunal consideró que el monto fijado por concepto de indemnización resultó adecuado frente a los hechos comprobados.

Durante el análisis, el colegiado también rechazó el argumento de la aseguradora. Esta sostuvo que el contrato solo cubría daños materiales y no daños morales. El relator señaló que las lesiones sufridas por el consumidor constituyeron daño corporal, lo que activó la cobertura.

Según el expediente, el afectado presentó lesiones en la boca y la garganta, además de dolores estomacales. Estas molestias lo llevaron a buscar atención médica tres días después del incidente. Para el tribunal, el daño moral derivó directamente del daño físico.

La empresa Seguros SURA Brasil, antes Royal & SunAlliance Seguros de Brasil, indicó que no comenta procesos judiciales en trámite. La aseguradora afirmó que se manifestará únicamente dentro del expediente, conforme a los procedimientos legales.

Por su parte, Rio de Janeiro Refrescos, fabricante de productos Coca-Cola en ese estado, señaló que tampoco comenta casos en curso. La compañía subrayó que se trata de una decisión no definitiva y recalcó que aplica estrictos controles de seguridad alimentaria durante el proceso de envasado.

