Estrella de ‘La Voz Kids’ y su compañero de trabajo mueren atropellados; el conductor huye de la escena

La exparticipante de 'La Voz Kids' trasladaba unos artículos junto a un compañero cuando fue embestida por un conductor.

La joven cantante colombiana Nicole Valeria Vargas Gómez, recordada por su participación en La Voz Kids Colombia, murió a los 19 años tras ser atropellada por un vehículo que huyó del lugar.

Además de ella, su compañero de trabajo William Paipa, de 40 años, también murió por el incidente.

El siniestro se registró la noche del 21 de febrero, alrededor de las 8:30 p. m., en la vía que comunica Circasia con Armenia.

La joven cantante Nicole Valeria Vargas, recordada por su paso por 'La Voz Kids Colombia', murió a los 19 años tras ser atropellada en una carretera del Quindío. (Tomada de redes sociales)

Según el reporte de la Policía, Vargas y Paipa bajaron de un vehículo y cruzaron la carretera con varios artículos cuando fueron embestidos por un vehículo no identificado.

Ambos murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades indicaron que el conductor huyó tras el impacto, por lo que se iniciaron investigaciones para identificar el automóvil y dar con el responsable.

Las autoridades anunciaron una recompensa para quien entregue información que permita ubicar al conductor prófugo.

Su paso por ‘La Voz Kids’

Nicole se dio a conocer en 2019, cuando con 12 años participó en La Voz Kids Colombia.

Formó parte de la temporada en la que los entrenadores eran los artistas Andrés Cepeda, Fanny Lú y Sebastián Yatra, quienes celebraron en su momento su talento vocal.

Su audición y sus presentaciones en el programa volvieron a circular en redes sociales tras conocerse la noticia de su fallecimiento, donde usuarios compartieron videos y mensajes de despedida.