Viva

Famosa exfigura de Teletica y Repretel está en Europa y tuvo que lavar su ropa en un baño: ‘No se puede gastar más’

La reconocida modelo aseguró que se quedó sin prendas que usar y solucionó de una peculiar forma

Por Juan Pablo Sanabria

El viaje a Europa luce envidiable en las redes sociales de cualquiera; pero una exfigura de Teletica y Repretel no tuvo reparo en mostrar que, al cruzar al otro lado del charco, no todo es tan glamoroso como suele presumirse.








Kimberly LoaizaTeleticaRepretel
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

