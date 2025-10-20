Famosa exfigura de Teletica y Repretel está en Europa y tuvo que lavar su ropa en un baño: ‘No se puede gastar más’

El viaje a Europa luce envidiable en las redes sociales de cualquiera; pero una exfigura de Teletica y Repretel no tuvo reparo en mostrar que, al cruzar al otro lado del charco, no todo es tan glamoroso como suele presumirse.

Así lo compartió Kimberly Loaiza, quien fue participante de Combate y un rostro recurrente de los programas de Canal 7, en un curioso video que subió a sus historias de Instagram.

Kimberly Loaiza, exfigura de Teletica y Repretel, está de viaje en Europa. (Instagram)

La modelo, que actualmente se encuentra viviendo durante un mes en suelo europeo, se mostró lavando sus medias en un lavamanos.

“Hay que solucionar. Lavar en los hoteles sale caro y no da chance de salir a buscar una lavandería. La realidad que pocos publican (o que pocos vivimos). La billetera ya tiene palomitas y pidiendo ayuda, así que no se puede gastar más”, escribió.

Kimberly Loaiza tuvo que lavar su ropa en un baño durante su estadía en Europa

Además, en el video se escucha a una amiga, quien grabó lo sucedido, afirmar que a Loaiza le surgió una gran oportunidad y que tuvo que acudir al baño porque ya no tenía ropa.

“No tengo ropa, entonces tengo que lavarlo así (...) Pero limpias, no hediondas. Esa vara ya se paraba sola. Yo hacía así (brincaba) y caía dentro de las medias”, dijo la modelo entre risas.

Finalmente, dejó ver que aplicó el mismo proceso con su ropa interior, pues cuando se disponía a colgar las medias húmedas, pidió detener la grabación, diciendo: “No, porque se ven los calzones”.