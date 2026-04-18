Famosa actriz fallece a los 57 años tras accidente en piscina: así ocurrió el fatal suceso

La actriz francesa Nadia Farès falleció a los 57 años tras permanecer varios días en estado crítico luego de sufrir un accidente mientras nadaba en París.

La actriz francesa Nadia Farès falleció este viernes a los 57 años, días después de sufrir un grave incidente mientras nadaba en una piscina pública en París. La noticia fue confirmada por sus hijas a la agencia AFP, con un mensaje cargado de dolor.

El accidente ocurrió el 11 de abril en un complejo deportivo del distrito 9 de la capital francesa. Farès se encontraba entrenando en el agua, utilizando aletas y una tabla, cuando perdió el conocimiento de forma repentina. Permaneció sumergida durante varios minutos sin que las personas a su alrededor advirtieran la situación.

Fue hasta que otro nadador notó lo ocurrido que se activaron las primeras reacciones. La actriz fue sacada del agua inconsciente y sin signos de respiración, lo que obligó a iniciar maniobras de reanimación en el lugar.

Minutos después, personal de emergencias continuó con los esfuerzos hasta estabilizarla, antes de trasladarla al hospital de la Pitié-Salpêtrière, uno de los centros médicos más reconocidos de París.

Desde entonces, Farès permanecía en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo coma inducido. Sin embargo, su condición no logró revertirse.

“Francia pierde a una gran artista, pero nosotras perdemos a nuestra madre”, expresaron sus hijas, Cylia y Shana Chasman, en un breve pero contundente mensaje.

Con más de tres décadas de carrera, Nadia Farès destacó en el cine europeo y fue recordada por su papel en 'Los ríos de color púrpura' (2000). (AFP)

Con una carrera de más de tres décadas, Nadia Farès construyó una sólida filmografía en el cine europeo, destacándose por su versatilidad en géneros como el thriller, la acción y la comedia.

Uno de sus papeles más recordados fue en Los ríos de color púrpura (2000), donde compartió escena con Jean Reno y Vincent Cassel, en una de las producciones francesas más influyentes de su época.

Nacida en Marruecos y nacionalizada francesa, logró posicionarse como una figura versátil dentro de la industria audiovisual. También participó en televisión, con presencia en series como Marsella, lo que amplió su visibilidad internacional a través de plataformas de streaming.

En el plano personal, Farès mantuvo durante años una vida entre París y Los Ángeles. En 2002 se casó con el productor estadounidense Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas. Aunque recientemente había anunciado su separación, su entorno cercano siempre destacó el fuerte vínculo familiar.