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Famosa actriz fallece a los 57 años tras accidente en piscina: así ocurrió el fatal suceso

La reconocida intérprete luchó por su vida durante una semana en el hospital

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Por Fátima Jiménez
Nadia Fares
La actriz francesa Nadia Farès falleció a los 57 años tras permanecer varios días en estado crítico luego de sufrir un accidente mientras nadaba en París. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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