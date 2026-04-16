Viva

Famosa actriz de Hollywood murió a los 85 años

Aunque su rostro se asocia casi de inmediato a una sola escena, su trayectoria abarcó teatro, televisión, cine y una segunda vida profesional inesperada

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Por Fátima Jiménez
Joy Harmon
La actriz Joy Harmon consolidó una larga carrera en cine y en series de los años 60 y 70. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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