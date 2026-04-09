Muere actor de ‘Juego de tronos’, a los 35 años

Michael Patrick, recordado actor de la serie Juego de tronos, era un actor oriundo de Irlanda.

El recordado actor de Juego de tronos, Michael Patrick, murió a los 35 años, luego de una fuerte lucha con la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Así lo dio a conocer su esposa este miércoles 8 de abril.

“Fue diagnosticado con la enfermedad de la neurona motora el 1 de febrero de 2023. Fue ingresado hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo allí. Falleció pacíficamente rodeado de familiares y amigos. Las palabras no pueden describir lo destrozados que estamos”, escribió la mujer.

Patrick murió en el Hospicio de Irlanda del Norte, ya que la enfermedad que padecía afectaba rápidamente los nervios que controlan el movimiento.

Además de Juego de tronos -serie en la que interpretó a Wildling Rioter, miembro del ‘Pueblo libre’-, Patrick consiguió papeles en Blue Lights, This Town y la serie de la BBC My Left Nut, que coescribió basándose en sus años de adolescencia, según su IMDb.

También apareció en seis episodios de Blasts from the Past y en cuatro de The Spectacular. Su papel más reciente fue en la película de televisión alemana Mordlichtern- Tod auf den Färöer Inseln, que se estrenó en 2025.