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Muere actor de ‘Juego de tronos’, a los 35 años

Su esposa confirmó el deceso en redes sociales, destacando que el intérprete falleció pacíficamente

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Por Fiorella Montoya
Michael Patrick, recordado actor de la serie Juego de tronos, murió a los 35 años
Michael Patrick, recordado actor de la serie Juego de tronos, era un actor oriundo de Irlanda. (Instagram/Instagram)







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Juego de tronosMichael Patrick
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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