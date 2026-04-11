Actriz María Torres enciende alarmas tras dura situación que sufre por un hombre y pide ayuda: ‘Ya basta’

María Torres es una de las actrices más reconocidas de Costa Rica.

La reconocida actriz costarricense María Torres encendió las alarmas por una difícil situación que sufre con un hombre, a quien no ha logrado identificar y que ya la llevó al punto del hartazgo.

Torres, a través de su cuenta de Facebook, explicó que un usuario la hostiga de forma recurrente, insultándola en diversas publicaciones.

Recientemente, según detalló la artista de 66 años, el hombre comentó lo siguiente en una publicación en la que se anuncia una obra de la artista: “¿Dónde (es la presentación)? Para no ir, payasos de circo que se creen actores y actrices; es patético”.

Incluso, la intérprete lo ha bloqueado, sin embargo, continúa creando perfiles para lanzar los ataques.

“Sigue escribiendo para ofender y maltratar una profesión que se debe respetar, tanto actores, como actrices, directores y directoras, productoras y productores, vestuaristas, escenógrafos y escenógrafas. También a los que estudian la profesión de payasos y payasas que ejercen su profesión de manera honesta y profesional”, escribió la actriz.

“Ya basta de estos comentarios, ya basta de tratar de humillar e irrespetar nuestra profesión escénica. Creo que a este caballero nunca le enseñaron que el arte es la forma más maravillosa de vivir”, agregó.

Además, hizo un llamado a sus seguidores, solicitándoles que, si conocen al hombre detrás de estos ataques, lo insten a dejar de seguir sus páginas y las de sus colegas.