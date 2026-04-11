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Actriz María Torres enciende alarmas tras dura situación que sufre por un hombre y pide ayuda: ‘Ya basta’

La artista, de 66 años, expuso lo que vive a través de redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria
Primer plano de María Torres con arbustos de fondo
María Torres es una de las actrices más reconocidas de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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