Actriz María Torres enfrenta un doloroso momento en su vida y pide ayuda a sus seguidores para solucionarlo

La actriz María Torres, quien tiene acostumbrado al público costarricense a contagiar con sus risas y a provocar carcajadas con sus personajes de teatro y televisión, está pasando por un duro momento en su vida y pidió ayuda a sus seguidores para resolverlo.
La artista publicó en su cuenta de Instagram que su mascota, un dulce perrito llamado Tequila, desapareció.
María está muy preocupada porque el perro tiene 15 años, casi no ve y no oye. Tequila desapareció cerca de Mata de Plátano, Hortensias, en Guadalupe.
“Si pueden agarrarlo, me avisan. No tiene collar porque se lo quitamos para el baño y se nos olvidó ponérselo de nuevo”, explicó María.
En la publicación, la actriz compartió fotos de Tequila, que es un perro pequeño, de color blanco. La intérprete explicó que no es agresivo, así que es fácil de atrapar.
Si alguna persona vio al perrito, puede comunicarse con María a su perfil de Facebook.