Muere destacada actriz de cine, ícono de ‘Downton Abbey’: esta fue la causa de su fallecimiento

La actriz francesa Nathalie Baye trabajó en más de 80 películas a lo largo de su carrera. La artista murió este 17 de abril a los 77 años.

El cine internacional está de luto con la confirmación de la muerte de la actriz francesa Nathalie Baye. La noticia la dieron medios internacionales y también la agencia de noticias AFP.

La intérprete, ganadora de múltiples premios César, falleció a los 77 años a causa de una enfermedad degenerativa. Entre sus títulos más destacados cuentan la afamada película Downton Abbey: una nueva era (2022).

La intérprete actuó en más de 80 filmes y ganó el César a mejor actriz en cuatro ocasiones, incluyendo tres años consecutivos entre 1981 y 1983.

Baye falleció este viernes 17 de abril por la noche en su casa en París. La artista murió a causa de una demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad neurodegenerativa que puede alterar el estado de ánimo, el movimiento y provocar alucinaciones, misma afectación que sufrió el actor Robin Williams.

Tras anunciarse el deceso, Emmanuel Macron, presidente de la república, le rindió un homenaje en su cuenta de X. “Queríamos tanto a Nathalie Baye. Acompañó con su voz, sus sonrisas y su pudor estas últimas décadas del cine francés, de François Truffaut a Tonie Marshall”, escribió.

Una trayectoria con huella: la vida de Nathalie Baye

La carrera de la actriz experimentó un resurgimiento tardío con papeles de alto perfil internacional, como el de la madre de Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes y el de una aristócrata francesa en Downton Abbey 2.

A lo largo de su amplia carrera en el cine, la actriz Nathalie Baye interpretó papeles en diferentes géneros. Una de sus películas más famosas fue 'Downton Abbey 2'. (AFP)

También trabajó con el director canadiense Xavier Dolan, quien la dirigió en Laurence Anyways y Sólo el fin del mundo, interpretando a madres complejas. La película Una relación privada le valió el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia.

Baye mantuvo una relación de cinco años con el rockero Johnny Hallyday, fallecido en 2017, con quien tuvo una hija, Laura Smet, quien es también actriz.

Nacida en 1948 en Normandía, Baye creció en una familia bohemia de pintores. Con dificultades de dislexia, dejó la escuela a los 14 años y se mudó a Mónaco para estudiar danza.

Su gran salto llegó en los años 70 trabajando con directores del cine de autor como François Truffaut, Maurice Pialat y Claude Sautet, y posteriormente en los ochenta con Jean-Luc Godard.