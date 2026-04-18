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Muere destacada actriz de cine, ícono de ‘Downton Abbey’: esta fue la causa de su fallecimiento

La intérprete trabajó en más de 80 películas y fue multipremiada con importantes reconocimientos de la industria

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Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Nathalie Baye
La actriz francesa Nathalie Baye trabajó en más de 80 películas a lo largo de su carrera. La artista murió este 17 de abril a los 77 años. (AFP)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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