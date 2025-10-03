¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy? Legendario cantante brasileño que sumó a lista de famosos con esta enfermedad como Robin Williams

El hijo de Milton Nascimento reveló que el legendario cantante brasileño padece Demencia con cuerpos de Lewy.

La noticia de que el cantautor Milton Nascimento, leyenda de la música brasileña, fue diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy (DCL) causó conmoción y también generó preguntas sobre el padecimiento, con el cual muchos no estaban familiarizados.

Esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, sin cura, cuyos síntomas pueden incluir lapsos de memoria, desorientación espacial, fluctuaciones en el estado de alerta, alucinaciones visuales, problemas de movimiento y trastornos del sueño.

En el 60 % a 80 % de los casos, se debe a la enfermedad de Alzheimer, según la Alzheimer’s Association, aunque existen otras causas.

En el caso de Milton, la información fue revelada por Augusto Nascimento, hijo del artista, en un reportaje publicado por la revista piauí este jueves 2 de octubre.

El descubrimiento de la enfermedad ocurrió después de que Augusto notara un cambio significativo en el comportamiento de su padre, quien comenzó a mostrarse “olvidadizo, con poco apetito y la mirada muchas veces fija en un único punto”, además de “repetitivo”, como relató a la publicación.

Ante la situación, Augusto decidió lanzarse a la carretera con su padre para cumplir un sueño antiguo de ambos: recorrer juntos las rutas de Estados Unidos en un motorhome.

Sin embargo, Milton no es el único artista diagnosticado con la enfermedad. Acá le contamos de otros famosos que afrontaron el mismo padecimiento.

Robin Williams

Tras su muerte en 2014, trascendió que Robin Williams padecía de demencia con cuerpos de Lewy. (AFP)

Fallecido en 2014, el actor y comediante Robin Williams fue diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy, aunque la condición solo se confirmó después de su muerte.

Durante su vida, Williams experimentó síntomas como alucinaciones, dificultades de movimiento y episodios de confusión, los cuales fueron atribuidos a la enfermedad únicamente tras la autopsia.

Su esposa, Susan Schneider Williams, reveló posteriormente al público que el actor enfrentaba un declive cognitivo significativo.

En 2021, Zachary Williams habló sobre la enfermedad neurológica de su padre y el error de diagnóstico médico en el pódcast The Genius Life, de Max Lugavere.

“Lo que él estaba viviendo no era nada parecido con lo que muchos pacientes de Parkinson experimentan. Creo que fue muy difícil para él”, recordó el hijo del actor.

“Había un problema de concentración que lo frustraba, había problemas relacionados con cómo se sentía y también desde el punto de vista neurológico, no se sentía bien. Me sentí muy incómodo”, continuó al tiempo que señaló que la información incorrecta de los médicos podría haber “agravado la situación”.

Estelle Getty

En sus últimos años de vida, Estella Getty padeció demencia con cuerpos de Lewy. (Wikimedia Commons)

Conocida por el gran público al interpretar a Sophia Petrillo en la serie ochentera Super Gatas, Estelle Getty murió en 2008, a los 84 años, tras un diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy. La enfermedad fue detectada en los últimos años de su vida.

Aunque los detalles sobre su diagnóstico fueron inicialmente privados, su familia decidió revelar la condición tras su fallecimiento. Durante la grabación de la serie, Getty enfrentaba dificultades con la memoria y la coordinación motora.

Mark Volman

Mark Volman, cofundador de The Turtles, murió este año. En 2023 reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy. (Wikimedia Commons)

Cofundador de la banda The Turtles y miembro del grupo Flo & Eddie, el músico fue diagnosticado con DCL en 2020. El artista, que ayudó a definir el rock psicodélico en las décadas de 1960 y 1970, hizo público el diagnóstico en 2023, compartiendo su experiencia para aumentar la conciencia sobre la enfermedad.

Volman relató que los síntomas comenzaron de manera sutil, con dificultades de memoria y episodios de confusión, pero rápidamente se intensificaron.