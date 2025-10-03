Viva

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy? Legendario cantante brasileño que sumó a lista de famosos con esta enfermedad como Robin Williams

Recientemente, un cantante considerado una de las mejores voces de Brasil fue diagnosticado con este inusual padecimiento

Por O Globo / Brasil / GDA y Juan Pablo Sanabria
Milton Nascimento
El hijo de Milton Nascimento reveló que el legendario cantante brasileño padece Demencia con cuerpos de Lewy. (Instagram)







