Legendario cantante brasileño padece demencia y su hijo conmueve al hablar de él: ‘Mi mejor amigo me deja poco a poco’

Milton Nascimento, recientemente diagnosticado con demencia, es una leyenda de la música brasileña. En la foto posa junto a su colega Roberto Carlos.

El famoso cantautor Milton Nascimento, leyenda de la música brasileña, fue diagnosticado con demencia. Así lo confirmo su hijo, el empresario y abogado Augusto Kesrouani Nascimento, en una entrevista a la revista Piauí.

De acuerdo con Nascimento, Milton, una de las voces más prodigiosas del bossa nova y otros géneros populares de Brasil, padece demencia por cuerpos de Lewy. Este es un síndrome caracterizado por pérdida cognitiva gradual.

En el 60 % a 80 % de los casos, se debe a la enfermedad de Alzheimer, según la Alzheimer’s Association, aunque existen otras causas.

Luego de dar a conocer el complejo estado de salud de su padre, de 82 años, Augusto realizó un conmovedor relato, sobre cómo han sido los últimos días.

“Ha sido una batalla diaria, un dolor intenso y un vacío enorme en el pecho, pues, de alguna manera, mi mejor amigo me está dejando poco a poco”, redactó el abogado.

En un largo texto publicado este jueves 2 de octubre, Augusto contó que ya había notado algunos comportamientos distintos en su padre, pero nada que considerara alarmante.

“Con el tiempo, las alteraciones se fueron acentuando. El Parkinson, diagnosticado en 2022, avanzaba, y las pequeñas actividades del día a día se vieron afectadas”, aseguró.

Augusto Kesrouani Nascimento es hijo adoptivo de Milton Nascimento. (O Globo/Brasil/GDA)

Además, el empresario relató que a inicios de año incluso hizo un viaje con su padre, algo que solía ser común.

“En mayo decidí hacer un viaje en motorhome con él. Recorrimos aproximadamente 4.000 km, yo manejaba y él iba siempre a mi lado como copiloto, eligiendo las canciones, tal como siempre hacíamos en nuestros buenos viajes por el mundo. De alguna forma, yo sabía que aquel viaje sería una despedida de esos momentos”, escribió.

El diagnóstico llegó después del Día del Padre, celebrado en Brasil en agosto, tras un susto. Milton necesitó atención médica después de un malestar, producto de la dificultad para hidratarse y alimentarse.

Fue entonces cuando la familia recibió el resultado. Según el hijo, desde ese momento han estado viviendo una montaña rusa.

“Nuestros diálogos, desde entonces, han sido en su mayoría silenciosos o un poco confusos. Mi padre me llama e intenta hablar conmigo, pero no siempre logra expresarse”, aseguró Nascimento.

“Las innumerables llamadas cada vez que yo viajaba por trabajo ya no existen, tampoco la curiosidad por los chismes de la vida o la espera ansiosa cada vez que yo volvía a casa, cuando me recibía con una camiseta con nuestra foto, o la traviesa curiosidad de preguntarme si había golpeado a todos en los entrenamientos de jiu-jitsu”, añadió.

Augusto dijo que no volverá a hablar públicamente del asunto y pidió respeto por el momento que su padre atraviesa.

“Pido respeto y compasión de todos en este momento tan delicado. Te amo y siempre te amaré, paizinho”, cerró su mensaje.