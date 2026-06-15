Fallece reconocido cantante costarricense tras luchar por su vida durante días: ‘Dios lo llamó más pronto de lo que se pensaba’

El reconocido cantante costarricense de reggae Giovanny Viales, conocido artísticamente como Lions Positive o León de la Bajura, falleció el domingo a los 36 años.

Según informó la página especializada Tiquicia Irie, que confirmó la noticia la mañana de ese mismo día, el artista murió días después de sufrir un accidente de tránsito.

“Fue un artista luchador de sus sueños y vivió siempre haciendo lo que le apasionaba: reggae. Nunca bajó los brazos y tenía muchas metas por cumplir. Hoy Dios lo llamó antes de lo esperado, pero su recuerdo quedará con nosotros como un artista que siempre luchó contra la adversidad”, publicó el sitio.

Tras darse a conocer la noticia, numerosos usuarios expresaron su pesar en redes sociales con mensajes de condolencias dirigidos a sus familiares. “Descanse en paz”, “Paz a sus restos” y “Mi más sentido pésame para toda su familia” fueron algunos de los comentarios.

De acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Viales residía en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, y tenía una hija de 7 años.

Entre sus canciones más reconocidas destacan Yes Rasta, Mantente de pie y La conexión.