Conocido cantante nacional quedó decepcionado con lo que quiso cobrarle un influencer: esto contó

El cantante Gregory Cabrera es recordado por su paso por la agrupación nacional Calle 8.

El reconocido cantante nacional de origen colombiano, Gregory Cabrera, terminó decepcionado con un influencer que estuvo en su casa y al que, incialmente, quiso pagarle por sus servicios.

De acuerdo con Cabrera, actualmente busca vender una carroza para vender comida por un precio de ¢800.000. La idea del artista, recordado por su paso por la agrupación Calle 8, es que el creador de contenido (cuyo nombre no especificó) le ayudara a difundir la venta.

No obstante, el acuerdo no llegó a nada y más bien dejó a Gregory impactado. Según él, el influencer le pidió un pago de casi ¢300.000, un monto absurdo en comparación con el valor total de la carroza.

“¿Sabe qué es lo chistoso? Que casi se la regalo mejor. Solo tenía que decir: ‘Aquí tienen una carrocita, los que tengan algún tipo de negocio; en perfectas condiciones’. Era la que yo utilizaba para el ceviche tico”, comentó Gregory Cabrera en un video subido a sus redes sociales.

“Ahora la estamos vendiendo porque el negocio lo pasamos a otro lado. Juepuchica y la estamos vendiendo en ¢800.000, eso era todo lo que tenía que decir”, finalizó.

El vocalista no fue el único que quedó boquiabierto con el precio. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y fueron muy críticos con la cotización del influencer.

“Gregory es más famoso que la mayoría de los influencers”, “Demasiado abusivos”, “A mí igual, para mi negocio uno me cobró $500 por dos videos”, “Está jodido con esos precios”, “Que se vaya por donde entró el influencer”, “Ni un cinco les pagaría”, fueron algunos de los comentarios.