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Conocido cantante nacional quedó decepcionado con lo que quiso cobrarle un influencer: esto contó

El artista habló con el creador de contenido intentando vender una carroza para comerciar comidas

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Por Juan Pablo Sanabria
Gregory Cabrera
El cantante Gregory Cabrera es recordado por su paso por la agrupación nacional Calle 8. (Facebook)







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Gregory Cabrera
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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