Conocido cantante nacional quedó decepcionado con lo que quiso cobrarle un influencer: esto contó

El reconocido cantante nacional de origen colombiano, Gregory Cabrera, terminó decepcionado con un influencer que estuvo en su casa y al que, incialmente, quiso pagarle por sus servicios.
De acuerdo con Cabrera, actualmente busca vender una carroza para vender comida por un precio de ¢800.000. La idea del artista, recordado por su paso por la agrupación Calle 8, es que el creador de contenido (cuyo nombre no especificó) le ayudara a difundir la venta.
No obstante, el acuerdo no llegó a nada y más bien dejó a Gregory impactado. Según él, el influencer le pidió un pago de casi ¢300.000, un monto absurdo en comparación con el valor total de la carroza.
“¿Sabe qué es lo chistoso? Que casi se la regalo mejor. Solo tenía que decir: ‘Aquí tienen una carrocita, los que tengan algún tipo de negocio; en perfectas condiciones’. Era la que yo utilizaba para el ceviche tico”, comentó Gregory Cabrera en un video subido a sus redes sociales.
“Ahora la estamos vendiendo porque el negocio lo pasamos a otro lado. Juepuchica y la estamos vendiendo en ¢800.000, eso era todo lo que tenía que decir”, finalizó.
El vocalista no fue el único que quedó boquiabierto con el precio. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y fueron muy críticos con la cotización del influencer.
“Gregory es más famoso que la mayoría de los influencers”, “Demasiado abusivos”, “A mí igual, para mi negocio uno me cobró $500 por dos videos”, “Está jodido con esos precios”, “Que se vaya por donde entró el influencer”, “Ni un cinco les pagaría”, fueron algunos de los comentarios.