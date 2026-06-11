Tapón criticó el error que cometieron varios artistas en la inauguración del Mundial: esto dijo

El Mundial 2026 fue el escenario de una colorida ceremonia inaugural en México; sin embargo, el cantante costarricense Tapón criticó fuertemente el evidente uso de playback por parte de varios artistas, a quienes les pidió entre risas aprenderse mejor las canciones para el espectáculo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete afirmó que le gustó la apertura realizada en territorio mexicano, especialmente por la amplia participación de artistas latinoamericanos.

“Me gustó, me gustó mucho evidentemente la participación de muchos artistas latinos. Creo que tenía que ser así, era la inauguración en México. Recuerden que habrá otra inauguración en Canadá y otra inauguración en Estados Unidos también, pero hubo mucha participación de artistas latinos, lo cual me gustó mucho”, expresó.

Sin embargo, Tapón llamó la atención sobre el uso del playback durante algunas actuaciones. El cantante aclaró que no está en contra de esta práctica, especialmente en eventos de gran magnitud donde existen retos técnicos importantes.

“Yo no tengo nada en contra del playback. El playback es cuando ponen la canción y el artista nada más mueve la boca como si estuviera cantando y no está cantando. No tengo nada en contra de eso”, comentó.

El artista agregó que comprende que en ceremonias de este tipo se recurra a ese recurso por motivos relacionados con el sonido y la producción.

No obstante, consideró que algunos artistas evidenciaron demasiado que estaban interpretando sobre una pista grabada. Algunos de los cantantes fueron Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro y Andrea Bocelli.

“Si van a hacer playback, hagan un esfuercito para que no parezca que es playback. Apréndanse bien la canción. Hubo artistas que en cierto momento se suponía que estaban cantando y no estaban cantando, ni movían la boca. Se les olvidaba y volvían a poner el micrófono”, señaló.

Más allá de esa observación, Tapón calificó positivamente el espectáculo y destacó varios elementos de la producción.