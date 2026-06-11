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Tapón criticó el error que cometieron varios artistas en la inauguración del Mundial: esto dijo

La situación que incomodó al artista tico se dio durante las presentaciones de Shakira, Andrea Bocelli y Maná

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Por Fiorella Montoya
Tapón, cantante y artista polifacético
Tapón afirmó que estará realizando videos sobre el Mundial. (Rafael Pacheco Granados)







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TapónMundial 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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