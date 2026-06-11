Mundial 2026: Vea a Shakira, Belinda y a los Ángeles Azules luciéndose en la inauguración

La inauguración del Mundial 2026 en el estadio de la Ciudad de México (antes Estadio Azteca) estuvo cargada de música, color, identidad cultural y muchísimos artistas que pusieron de pie a los aficionados en un estadio completamente lleno, a la espera del partido entre la selección local y la sudafricana.

Entre lo más destacado estuvo el uso de los atuendos típicos de la presentación previa, llamada “El origen”, la cual tuvo vestimentas y música representativa mexicana.

Por otro lado, quienes se robaron las miradas fueron las cantantes Belinda y Shakira. La primera apareció con jeans y un body rosado, mientras que Shakira, quien fue la cereza del pastel, eligió colores blancos y amarillos para terminar de encender la mecha futbolística. Todo el espectáculo se llevó a cabo alrededor de una gigante Copa Mundial, la cual se posó imponente en medio del terreno de juego.

En cuanto a la tribuna, los aficionados de la selección mexicana portaron sobre todo sombreros de charro, máscaras como de lucha libre, penachos de plumas, banderas y sus camisas de color verde.

Vea aquí algunas de las mejores postales:

Uno de los atuendos representativos de la cultura azteca lució en la jornada inaugural del Mundial 2026. El nombre del show llevaba por nombre 'El origen'. (JUANCHO TORRES/AFP)

Junto a Los Ángeles Azules, Belinda lo dio todo en la inauguración del Mundial 2026. Su presentación era de las más esperadas. (TAKUYA YOSHINO/AFP)

Una a una, las banderas de las naciones participantes del Mundial 2026 desfilaron en la gramilla. (TAKUYA YOSHINO/AFP)

Como es tradición, los aficionados mexicanos se colocaron sus mejores trajes para disfrutar del primer juego del Mundial 2026. (JUANCHO TORRES/AFP)

Shakira encendió al mundo con su canción 'Dai Dai'. Inquietos bailarines le dieron energía y movimiento a su coreografía. (TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP)

La copa gigante que se erigió imponente en el centro del estadio. A partir de hoy, todas las seleciones lucharán por levantarla. (TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP)