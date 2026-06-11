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Mundial 2026: Vea a Shakira, Belinda y a los Ángeles Azules luciéndose en la inauguración

El Estadio de la Ciudad de México se transformó en el escenario de una celebración histórica, la cual recibió a artistas internacionales y miles de aficionados

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Por Fiorella Montoya

La inauguración del Mundial 2026 en el estadio de la Ciudad de México (antes Estadio Azteca) estuvo cargada de música, color, identidad cultural y muchísimos artistas que pusieron de pie a los aficionados en un estadio completamente lleno, a la espera del partido entre la selección local y la sudafricana.








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Mundial 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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