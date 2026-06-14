Famoso cantante estadounidense es uno de los fallecidos en trágico accidente aéreo en Brasil

El hecho de que los helicópteros se hubieran estrellado en el área de estacionamiento habría evitado un saldo de muertos más elevado en Brasil.

Un fatídico accidente aéreo en el que colisionaron dos helicópteros tiñe de tragedia Brasil, con un saldo de al menos seis personas fallecidas, entre las que se encuentra Oliver Tree, un famoso cantante y humorista estadounidense.

El siniestro tuvo lugar en Río de Janeiro, donde dos helicópteros se estrellaron contra el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, desatando un incendio que afectó al menos 20 vehículos.

Falleció el youtuber argentino Gaspi tras un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

“Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente”, dijo el cuerpo de bomberos en un comunicado, que señaló que los primeros informes apuntaban a una colisión en pleno vuelo.

Oliver Tree (peluca rubia) junto a Post Malone, famoso artista estadounidense de hip hop. (Facebook)

Tree, de 32 años, tomó gran notoriedad en 2017, cuando su canción When I’m Down se convirtió en un fenómeno viral.

Tras firmar con la disquera Atlantic Records, publicó tres discos: Ugly Is Beautiful, Cowboy Tears y Alone in a Crowd.

Además de su faceta como rapero, vocalista y productor, se destacó en la creación de videos de comedia.

Tragedia en Brasil

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, dijo que había “ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves”, sin dar más detalles. El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente.

“Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió”, afirmó.

Contreiras dijo que los equipos de rescate hallaron un helicóptero en llamas entre los autos eléctricos, con cinco víctimas en su interior. Un segundo helicóptero, encontrado a unos 100 metros de distancia, transportaba únicamente al piloto, que también murió.