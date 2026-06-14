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Famoso cantante estadounidense es uno de los fallecidos en trágico accidente aéreo en Brasil

Dos helicópteros colisionaron en Río de Janeiro dejando al menos seis muertos

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Por Juan Pablo Sanabria y Jorge Arturo Mora
Accidente helicópteros Brasil
El hecho de que los helicópteros se hubieran estrellado en el área de estacionamiento habría evitado un saldo de muertos más elevado en Brasil. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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