Fallece Gabriela Michel, exesposa de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez, a los 65 años

Gabriela Michel, exesposa de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez, era actriz de doblaje.

Gabriela Michel, exesposa de Eugenio Derbez, madre de Aislinn Derbez y actriz de doblaje mexicana, falleció la mañana de este lunes a los 65 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que en sus redes reconoció el importante legado de la artista.

La ANDI lamentó el “sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel, actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje”, según su mensaje oficial.

Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido reveladas. Sin embargo, de manera extraoficial se menciona que sufrió un accidente doméstico, aunque esto no ha sido confirmado por la familia.

Gabriela Castrejón Michel nació el 24 de octubre de 1960 y desde joven demostró una gran vocación por las artes. Estudió danza y actuación en Bellas Artes, abriéndose paso más tarde en el mundo del doblaje televisivo.

Estuvo casada durante siete años con Derbez y durante ese periodo ambos fundaron la Escuela de Actuación y Danza Derbez–Michel, donde se formaron figuras como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal. La escuela se cerró tras la separación de la pareja.

Michel también se desempeñó como directora escénica en el popular programa En familia con Chabelo, donde colaboró con Jorge Alberto Aguilera, voz institucional del show. Con Aguilera, años después, contrajo matrimonio, consolidando una nueva etapa personal y profesional.

Hasta el momento, la familia Derbez no ha emitido ninguna declaración oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, los admiradores de Aislinn y de Eugenio expresaron mensajes de apoyo y solidaridad por medio de las redes sociales y en diferentes plataformas públicas.