Eugenio Derbez vivió impactante situación: ‘Me detuvieron en el aeropuerto’

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez compartió este jueves una anécdota personal ocurrida en un aeropuerto. “Me detuvieron”, afirmó el artista en un posteo que hizo en redes sociales.

Según contó, un desconocido lo detuvo únicamente para burlarse del corte de cabello que lució en la película El Valet, estrenada en 2022 y relanzada recientemente en plataformas digitales.

“Se me acercó un señor a burlarse de mí descaradamente por el corte de pelo que traía en El Valet”, relató Derbez a través de un video.

El comentario lo sorprendió, aunque lo narró con humor. “Me dio risa, pero sí me vapuleó, me ninguneó, me ‘pelució’ mi corte de pelo”, agregó entre risas.

Eugenio Derbez se tomó con humor la situación incómoda que vivió en un aeropuerto. (Archivo)

El actor señaló que el desconocido no solo se burló de su peinado, sino que también le dijo que se veía “muy chistoso” en pantalla. Derbez aprovechó para responder con ironía. “Imagínense si está muy chistoso mi corte de pelo, ¿cómo estará la película? No se la pierdan”, expresó.

El Valet es una comedia dirigida por Richard Wong, donde Derbez interpreta a Antonio, un humilde valet involucrado por accidente en un escándalo de celebridades. El peinado del personaje forma parte de su caracterización como un hombre sencillo y algo desaliñado.

Muchos usuarios en redes sociales elogiaron la capacidad del actor para reírse de sí mismo y recordaron su actuación en la cinta, disponible nuevamente en plataformas como Hulu y Star+.