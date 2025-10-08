Eugenio Derbez en el centro de la polémica por supuesta infidelidad de hace 20 años

El reconocido actor y director mexicano Eugenio Derbez se encuentra en el centro de la polémica por unas recientes declaraciones de su expareja, la actriz Dalílah Polanco, quien lo acusó indirectamente de haber sido infiel durante su relación.

Polanco hizo estas revelaciones a finales de setiembre, durante la dinámica Triángulo de las verdades del reality mexicano La Casa de los Famosos. Ahí recordó que, aunque tuvo una “relación hermosa” y vivían “juntos en una casa bonita”, el actor le rompió el corazón al engañarla.

“Sí me han roto el corazón en varias ocasiones, pero creo que la peor fue muy triste (…). De repente, un día, veo algo, y no me hace feliz y se lo pregunto en el momento: ‘¿Está pasando algo aquí que yo no sepa con otra persona?’ y (me respondió): ‘De ninguna manera’ y ahí quedó”, relató.

Según Polanco, transcurrió más de un mes antes de que ocurriera “otro evento” que despertó nuevas sospechas. “Me habla una amiga y me dice: ‘¿Por qué no estás aquí y por qué está él aquí con esta persona?’ y yo: ‘Porque están trabajando y seguramente están platicando’ (…), ahí quedó”, recordó.

Posteriormente, notó un cambio en su pareja, ya que se mostró inusualmente atento y detallista. “Un día le dije: ‘Me siento como la película de Pedro Infante, donde la Marga López abre un cajón y le dice: ‘¿Ves todas esas joyas?, es cada una de tus infidelidades’”, comentó.

Dalílah Polanco se sinceró sobre una relación que tuvo hace años. El público especula que se trata de Eugenio Derbez. (La casa de los famosos)

Aunque no mencionó directamente el nombre de su expareja, Polanco afirmó que fueron unas fotografías publicadas en una revista las que confirmaron sus sospechas.

“Un martes me hablan de una conocida revista para decirme: ‘¿Qué opinas de las fotos publicadas el día de hoy?’ y yo, Perdón, no sé de qué me hablas… perdón, no me voy a liar con algo que desconozco’ y le cuelgo”, narró.

Tras la sugerencia de una vecina, buscó la publicación. “Había fotos de él con ella, con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento (…) y se me rompió el corazón. Me fui a la casa, agarré mi maletita de rueditas, lo que cupo en ella, y le dejé la revista en la cama. Después de eso se desató una relación tóxica terrible durante muchísimo tiempo”, concluyó.

Las palabras de Polanco avivaron los rumores de que el hombre al que se refería era Derbez y que la mujer presente en las fotos era Alessandra Rosaldo, su actual esposa y madre de su hija menor.

Las fechas coinciden con una publicación de TV Notas en 2006, que difundió imágenes de Derbez y Rosaldo dentro de un centro comercial al sur de la Ciudad de México. En ese entonces, Derbez y Polanco aún mantenían una relación sentimental, la cual terminó ese mismo año.

En setiembre del 2024, Rosaldo habló abiertamente de sus inicios con Derbez en una entrevista con Yordi Rosado, confesando que ambos se enamoraron mientras tenían pareja.

“Ninguno de los dos lo buscamos… ninguno de los dos quisimos lastimar a nadie, ni mucho menos… Hicimos todo lo posible por separarnos.

“Yo terminé la relación que yo tenía, para mí fue muy claro, si en esos tres días sentí todo lo que sentí, dije: ‘No tengo nada que estar haciendo acá’. Estábamos enamorados, pero separados, pero queriendo vernos, sin poder vernos, pero al mismo tiempo estaba loca de amor por él”, indicó.

Eugenio Derbez sostiene una relación con la artista mexicana Alessandra Rosaldo. (Tomada de Instagram)

La respuesta de la pareja

Este miércoles, Derbez y Rosaldo fueron cuestionados sobre el tema. El actor minimizó la polémica, señalando que se trataba de una estrategia publicitaria.

“No hay nota, no hay nada que decir; hemos hablado abiertamente de nuestra relación Ale y yo. Están sacando una nota de hace 20 años, de que terminé con una novia para andar con mi mujer, mi esposa. ¡Nada, no hay nota!”, afirmó.

“Es una estrategia para hacer publicidad 100%”, añadió mientras esquivaba micrófonos entre empujones. “¡Llevo 20 años con mi mujer!”, reiteró, mientras Rosaldo pedía a los reporteros que les permitieran pasar hacia su camioneta, asegurando que por los apretones no podían ni respirar.

Finalmente, sobre las recientes declaraciones de Victoria Ruffo, quien dijo que Derbez era “más amigo que papá”, el protagonista de No se aceptan devoluciones comentó brevemente: “Ya no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria”.

