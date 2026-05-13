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Fallece fundador de Grupo Nakar, exitosa banda costarricense: ‘Gracias por sus oraciones en estos momentos tan difíciles’

El músico nacional llevaba internado varios días en el Hospital México, según su hija mayor

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Por Fátima Jiménez
Gilberto Acuña
Gilberto Acuña Cascante fue el fundador y director musical del Grupo Nakar, agrupación que nació formalmente el 23 de junio de 1984. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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