Fallece fundador de Grupo Nakar, exitosa banda costarricense: ‘Gracias por sus oraciones en estos momentos tan difíciles’

Gilberto Acuña Cascante fue el fundador y director musical del Grupo Nakar, agrupación que nació formalmente el 23 de junio de 1984.

El músico costarricense Gilberto Acuña Cascante, fundador y miembro del reconocido Grupo Nakar, falleció este martes a los 63 años.

La noticia fue confirmada a La Nación por su hija mayor, Dayana Acuña, quien detalló que el artista murió a las 5:10 p. m. en el Hospital México. El músico permanecía internado desde el sábado debido a complicaciones de salud relacionadas con un derrame cerebral que sufrió en diciembre pasado.

“Desde el sábado pasado estaba ingresado en el hospital. Agradecemos a todas las personas sus muestras de cariño y sus oraciones en estos momentos tan difíciles”, expresó Dayana.

El alma del Grupo Nakar

Acuña fue el fundador y alma de Grupo Nakar, una de las agrupaciones de música bailable más emblemáticas de la escena popular costarricense.

El proyecto se consolidó formalmente el 23 de junio de 1984, cuando, junto a sus hermanos, decidió dar el salto profesional y presentarse por primera vez bajo el nombre Nakar en el salón El Caporal, en la zona sur del país.

Desde sus inicios, el Grupo Nakar se destacó por tocar en vivo e incorporar tecnología innovadora como baterías electrónicas y consolas de múltiples canales, lo que les permitió desarrollar un sonido robusto. (Archivo. )

Originario de San Pablo de Platanares, Acuña creció rodeado de música y desde niño participó en presentaciones. Inició tocando maracas y, con el tiempo, dominó instrumentos como la guitarra, el bajo, la batería y el piano, habilidades que marcaron su liderazgo dentro de la agrupación.

Antes de adoptar el nombre definitivo, la banda pasó por otras etapas y denominaciones, entre ellas Voltaje, hasta consolidarse como Grupo Nakar en 1984, identidad con la que logró posicionarse en salones de baile y festejos populares.

Desde sus inicios, el grupo se distinguió por tocar en vivo e innovar en su propuesta sonora, al incorporar tecnología poco habitual para la época, como baterías electrónicas, plantas de poder y consolas de múltiples canales, lo que le permitió desarrollar un sonido más robusto en tarima.

Esta apuesta los llevó a consolidarse en giras y presentaciones dentro y fuera de Costa Rica, incluyendo escenarios como el Monumento a la Revolución y el Zócalo de México, así como presentaciones en Estados Unidos para comunidades latinas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida, el legado de Gilberto Acuña permanece en la vigencia de Grupo Nakar, que continúa animando salones y fiestas en todo el país, llevando consigo el sello musical que él ayudó a construir.