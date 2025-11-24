Viva

Fallece dueño de grupo Uranio, del éxito ‘Camino al altar’

Franklin Rodríguez Solano, de 62 años, consolidó su nombre en la escena nacional con interpretaciones que se volvieron parte del repertorio obligado de muchos costarricenses

Por Fátima Jiménez
Grupo Uranio, agrupación nacional a cargo del vocalista Franklin Rodríguez Solano
Franklin Rodríguez Solano (primero en la izquierda), dueño de grupo Uranio, falleció este jueves. El conjunto cartaginés fue muy popular en los años 80. (Tomada de redes )







Grupo UranioFranklin Rodríguez Solano
