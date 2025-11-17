El sabor de Thompson se va para el cielo: fallece el famoso vendedor de patí Orlando Thompson

El sabor de Thompson, del mítico vendedor de patí Orlando Thompson, recorrió estadios y bares por casi medio siglo. Foto:

El famoso vendedor de patí Orlando Thompson Cooper, de 79 años, falleció este domingo por la tarde, en el hospital San Juan de Dios, donde estuvo ingresado desde el lunes pasado.

Así lo confirmó su hija, Eli, vía telefónica a La Nación. Ella explicó que Thompson había estado trabajando como de costumbre hasta el último día que pudo.

Él se había sometido a varios exámenes médicos, porque tenía un fuerte dolor abdominal, y en las últimas semanas le estaba costando respirar.

“Al parecer, tuvo un tromboembolismo pulmonar y eso le provocó un derrame pericárdico, porque él era cardiópata”, explicó la hija y añadió que, cinco años atrás, a Thompson le habían colocado un marcapasos.

Aunque antes recorría diferentes bares de San José a pie, cargando su canasta llena de sabor caribeño, su hija recuerda que últimamente hacía el recorrido en carro, porque ya la canasta le pesaba.

Reconocido por su marca, “El sabor de Thompson”, recorrió cuanto estadio pudo, últimamente en partidos de Heredia y Cartago, porque ya en Saprissa no se lo permitían, entonces lo tenía que vender afuera del estadio tibaseño.

“Partidos de la Sele, o de Heredia y Cartago en casa, los vendía dentro. El resto de la jornada semanal era entre la feria del agricultor en Plaza González Víquez, o bares en las cercanías, San Antonio, San Cayetano, Desamparados”, relató su hija.

Era usual esperar la llegada de su patí en reconocidos y ya históricos bares de San José, como en La Bohemia, donde podía vérsele entrar los martes y jueves, con su paquete doble de patí picante.

“Esa era su vida. Uno le decía: ‘pa, quédese en la casa y descanse’, y él respondía, ‘no, solo tirar este partido’, y tirar un partido era tirar el producto de ese día”, comentó su hija.

Además, el sabor de Thompson no podía ser lo que era sin la mano derecha de Orlando, máxime en las últimas semanas, que tenía problemas para respirar. Esa mano derecha de Thompson es Maribel Mena, quien por años estuvo a su lado, incluso ayudándole a mover la máquina, a freír y empacar, siempre dándole mucho más sabor al patí de Thompson.