Fallece figura clave de ‘Dragon Ball’, ‘Los Muppets’ y otros clásicos animados

Gloria Rocha prestó su voz para entrañables personajes como Miss Piggy, Velma, Oliva, Piolín y la Tía May. Fue conocida como La Madrina de Dragon Ball en el doblaje latino.

El mundo del doblaje latino está de luto tras el fallecimiento de la reconocida actriz Gloria Rocha, cariñosamente conocida como La Madrina de Dragon Ball, por su destacada labor como directora encargada de elegir las voces en español que dieron vida al anime japonés que marcó a múltiples generaciones.

La artista además prestó su voz a personajes entrañables como Miss Piggy en El Show de los Muppets, Velma en Scooby-Doo, Oliva en la serie animada Popeye y el icónico Piolín de Looney Tunes. También es recordada por dar vida a la Tía May en Spider-Man (1981).

A través de la red social “X” —antes Twitter—, diversas figuras del doblaje en México confirmaron la triste noticia. Entre ellos, el actor Eduardo Garza y Carlos Olízar, quien compartió un mensaje lleno de cariño y gratitud:

“Se nos fue la querida Gloria Rocha, La Madrina, quien armó el cast que amamos en Dragon Ball. Gracias a ella entré al mundo del doblaje y fue la primera que me dio la oportunidad de actuar profesionalmente en esta especialidad. No importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy”, escribió el actor.

Gloria Rocha, conocida como La Madrina de Dragon Ball, es recordada por dar voz y dirección a entrañables personajes animados que marcaron a varias generaciones en el doblaje latino. (Tomada de redes sociales)

Rocha nació el 14 de enero de 1932 y falleció el 14 de enero de 2026, en su cumpleaños número 94.

Hermana del también actor de doblaje Abel Rocha, inició su carrera en Rivatón de América a finales de la década de 1950. Posteriormente, se incorporó a Cinsa, donde trabajó hasta el cierre de la compañía en 1983.

Sin embargo, su legado más grande fue como directora de doblaje, rol en el que se consolidó como una figura imprescindible en estudios como Telespeciales, S.A., Producciones Salgado, Intertrack y Auditel.

Gracias a su visión y talento, fue pieza clave en la dirección de producciones tan queridas como Sailor Moon, Sakura Card Captor y Slam Dunk.

La partida de La Madrina deja un vacío inmenso, pero también un legado imborrable en las voces, emociones y recuerdos de toda una generación de amantes del doblaje y la animación.