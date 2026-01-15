Viva

Fallece figura clave de ‘Dragon Ball’, ‘Los Muppets’ y otros clásicos animados

Estrella del doblaje latino murió el día de su cumpleaños

Por Fátima Jiménez
Los Muppets
Gloria Rocha prestó su voz para entrañables personajes como Miss Piggy, Velma, Oliva, Piolín y la Tía May. Fue conocida como La Madrina de Dragon Ball en el doblaje latino. (LN con imágenes de internet)







Dragon BallLos Muppets
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

