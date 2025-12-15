Famosa actriz de Hollywood fallece a los 45 años: ‘Murió inesperada pero pacíficamente’

Rachael Carpani, de 45 años, era de nacionalidad australiana, pero participó en varias producciones estadounidenses.

La actriz australiana Rachael Carpani falleció de forma inesperada el pasado 7 de diciembre, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La intérprete, de 45 años, alcanzó la fama gracias a su papel de Jodi Fountain en la exitosa serie McLeod’s Daughters, y más tarde protagonizó el drama policial Against the Wall, donde interpretó a la detective Abby Kowalski.

A lo largo de su carrera, Carpani también participó en producciones cinematográficas y televisivas como el thriller Triangle, así como en las adaptaciones para televisión de la saga de V. C. Andrews, entre ellas If There Be Thorns y Seeds of Yesterday.

Entre otros de sus trabajos destacados figuran sus intervenciones en series como Cane, The Glades, NCIS: Los Angeles, Stalker y Home and Away.

A lo largo de su trayectoria, Rachael Carpani participó en numerosas producciones televisivas y cinematográficas. (Tomada de redes sociales)

De acuerdo con el comunicado familiar, Carpani padecía una enfermedad crónica, aunque no se revelaron detalles sobre la causa del fallecimiento, ocurrido de manera “inesperada pero pacífica”.

En 2021, la actriz contó que fue hospitalizada por un dolor abdominal y que requirió una cirugía debido a una enfermedad no especificada.

“El funeral será privado el 19 de diciembre con familiares y amigos cercanos. La familia pide privacidad en este momento tan difícil y no hará más declaraciones”, se indica en el mensaje oficial.