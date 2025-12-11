Actriz de Netflix y HBO muere atropellada en Nueva York

La comunidad del entretenimiento estadounidense está de luto por el repentino fallecimiento de Wenne Alton Davis, actriz de reparto de reconocidas cadenas y compañías como Netflix, Amazon Prime, NBC y HBO.

Alton Davis falleció el lunes 8 de diciembre, a los 60 años, tras ser atropellada por un vehículo en pleno corazón de Midtown Manhattan, en Nueva York.

Autoridades confirmaron que la actriz, reconocida por su trabajo en series aclamadas, fue impactada por un vehículo mientras cruzaba una calle, sufriendo lesiones graves que lamentablemente resultaron fatales.

Un legado en la pantalla pequeña

Wenne Alton Davis, cuyo nombre de nacimiento era Wendy Davis, forjó una carrera sólida como actriz de carácter en la televisión y el cine estadounidense, participando en producciones de alto perfil a lo largo de más de dos décadas.

Uno de sus papeles más reconocidos recientemente fue en Amazon Prime Video con The Marvelous Mrs. Maisel. Davis apareció en un episodio de la quinta y última temporada (2023), interpretando a una oficial de policía.

Demostrando su versatilidad en el drama médico, tuvo una aparición en un episodio de New Amsterdam (2019), una popular serie emitida por NBC. En la misma cadena, también participó en el thriller de acción Blindspot, con una aparición en 2019.

En el ámbito de la comedia, Alton Davis tuvo un papel en un episodio de Girls5eva (2022), una serie que debutó en Peacock y posteriormente estuvo disponible en Netflix.

Además de estas participaciones, su trabajo se extendió a otras producciones dramáticas como la aclamada serie sobre bomberos Rescue Me: Equipo de Rescate, transmitida por FX, donde apareció en el 2009. Finalmente, incursionó en el cine para televisión con la aclamada película de HBO Films, The Normal Heart, estrenada en 2014.

Alton Davis fue una de esas actrices fundamentales que, si bien no siempre ocupaban el papel principal, eran indispensables para dar vida y autenticidad al universo de la ficción. Su legado reside en la constancia, la versatilidad y el rigor con el que abordó cada uno de sus proyectos.