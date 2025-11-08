Viva

Muere querida actriz de ‘El Chavo del 8′ y otros programas de Televisa

La intérprete, recordada por su colaboración con Roberto Gómez Bolaños, formó parte de producciones de Televisa como ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘Clarisa’ y ‘La rosa de Guadalupe’.

Por El Universal / México / GDA y Sofía Sánchez Ramírez
La actriz nacionalizada mexicana falleció a sus 87 años. Es recordada por su trayectoria en producciones de Roberto Gómez Bolaños, como 'El Chavo del 8'.
La actriz nacionalizada mexicana falleció a sus 87 años. Es recordada por su trayectoria en producciones de Roberto Gómez Bolaños, como 'El Chavo del 8'. (Wiki/Wiki)







