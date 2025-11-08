Muere querida actriz de ‘El Chavo del 8′ y otros programas de Televisa

La actriz nacionalizada mexicana falleció a sus 87 años. Es recordada por su trayectoria en producciones de Roberto Gómez Bolaños, como 'El Chavo del 8'.

La Asociación Nacional de Actores y Actrices (ANDA) confirmó el fallecimiento de la actriz mexicana Maricarmen Vela, quien interpretó a Gloria, el interés romántico de Don Ramón, y la tía de Paty en El Chavo del 8.

Mediante un comunicado publicado el 7 de noviembre, la asociación expresó su pésame: “La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de la actriz, quien tenía 87 años.

¿Quién era Maricarmen Vela?

María del Carmen Vela, conocida como Maricarmen Vela, nació en España el 9 de noviembre de 1937. Se trasladó a México en su juventud para buscar oportunidades en la actuación y se nacionalizó mexicana en 1964.

Inició su carrera en comerciales televisivos, lo que la llevó a obtener papeles secundarios y a debutar en la película Yo vi en TV durante la década de los años 50.

Vela también participó en el popular programa Cachún Cachún Ra Ra! a principios de los años 80, seguido por roles en Papá soltero y Quinceañera, interpretando a Enriqueta. Además, formó parte de producciones como Mujer, casos de la vida real y Clarisa.

Su colaboración con Roberto Gómez Bolaños en El Chavo del 8 se convirtió en uno de los momentos más recordados de su trayectoria. Entre sus proyectos más recientes estuvieron La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

De acuerdo con El Heraldo, la intérprete formó parte de varios sketches del programa Chespirito, como La denuncia al Lobo Feroz, Chaparrón acusado y Los Chifladitos.

