Fallece a los 74 años Tom Noonan, recordado villano de ‘RoboCop 2’ y ‘Manhunter’

Tom Noonan, recordado por sus inquietantes villanos en cintas como 'Manhunter', 'RoboCop 2' y 'The Monster Squad', falleció a los 74 años, dejando una huella imborrable en el cine.

El cine estadounidense perdió a una de sus figuras más singulares: el actor, guionista y director Tom Noonan falleció a los 74 años.

La noticia fue confirmada este miércoles por el cineasta Fred Dekker, quien lo dirigió en The Monster Squad (1987), donde Noonan interpretó de forma memorable al monstruo de Frankenstein.

“Con gran tristeza comparto el fallecimiento de Tom Noonan”, escribió Dekker en Facebook, recordando la película y describiendo al actor como “un caballero y erudito por excelencia”.

Entre quienes también rindieron tributo se encuentra Karen Sillas, actriz y compañera de Noonan en What Happened Was…, filme que él mismo escribió, dirigió y protagonizó, basado en su obra teatral homónima.

“Fue un privilegio y una locura trabajar con este hombre y llamarlo mi amigo hasta el final”, expresó Sillas en redes. La cinta ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance de 1994.

Noonan inició su carrera en el circuito off-Broadway, donde participó en la producción original de Buried Child, de Sam Shepard. Su salto al cine se dio en los años ochenta con papeles en Heaven’s Gate, de Michael Cimino; la comedia The Man with One Red Shoe, junto a Tom Hanks; y el thriller F/X.

Su consagración llegó en 1986, cuando Michael Mann lo eligió para interpretar al temible Francis Dolarhyde en Manhunter, la primera adaptación cinematográfica de una novela de Thomas Harris.

Años después, Noonan recordó haber rechazado el papel varias veces hasta lograr una mejor compensación económica: “Quería que me pagaran más. Al final, lo conseguí”.

El vínculo con Mann se repetiría en Heat (1995). Este miércoles, el director también lamentó su partida: “Estoy terriblemente triste por el fallecimiento de Tom Noonan”, escribió en X.

Su filmografía abarca títulos tan diversos como RoboCop 2, El último gran héroe, La esposa del astronauta, La casa del diablo y Monstruos de ocho patas.

Noonan también colaboró con Charlie Kaufman en Synecdoche, New York y Anomalisa, donde prestó su voz a todos los personajes secundarios. Su última aparición en cine fue en Wonderstruck (2017), dirigida por Todd Haynes y coprotagonizada por Michelle Williams.

En televisión, acumuló créditos en reconocidas series como The X Files, The Leftovers, Damages y The Blacklist. Aunque solía interpretar villanos o figuras perturbadoras, Noonan se describía a sí mismo como una persona reservada y reflexiva.

Además de su trayectoria en pantalla, Noonan fue un prolífico dramaturgo. De su obra Wifey nació también la película The Wife, reafirmando su constante interés en contar historias íntimas y profundamente humanas.