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Expo San Carlos 2026: toros, juegos mecánicos y un concierto internacional encenderán el campo ferial

La feria regresará con exposiciones ganaderas y actividades taurinas del 15 al 27 de abril

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Por Fiorella Montoya
Las actividades de la Expo San Carlos 2026 se llevarán a cabo desde el miércoles 15 hasta el lunes 27 de abril; incluyendo el tope nacional.
Las actividades de la Expo San Carlos 2026 se llevarán a cabo desde el miércoles 15 hasta el lunes 27 de abril; incluyendo el tope nacional. (Cortesía/Cortesía)







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Expo San Carlos 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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