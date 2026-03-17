Expo San Carlos 2026: toros, juegos mecánicos y un concierto internacional encenderán el campo ferial

Las actividades de la Expo San Carlos 2026 se llevarán a cabo desde el miércoles 15 hasta el lunes 27 de abril; incluyendo el tope nacional.

¡Es hora de sacar las botas y el sombrero! La Expo San Carlos 2026 se vivirá intensamente con conciertos internacionales, actividades taurinas, juegos mecánicos y mucha diversión para los asistentes en la edición de este año.

La feria buscará conquistar a todo tipo de público con diversas actividades.

“La Expo San Carlos Internacional busca integrar no solo al sector ganadero, sino a todas las familias costarricenses que encuentran en San Carlos un espacio de sano esparcimiento y orgullo nacional”, afirmó Freddy Arroyo Bolaños, presidente de la Cámara de Ganaderos de San Carlos.

Las actividades se llevarán a cabo del 15 al 27 de abril, en el campo ferial de la Cámara de Ganaderos de San Carlos, en medio de lo que promete ser un impulso para el cantón.

En cuanto al concierto internacional, el artista Kapo será el protagonista. El colombiano, quien se presentará el 18 de abril a las 6 p. m., pondrá a bailar a todos a ritmo de Ohnana, Pelinegra e Imaginate; este espectáculo será para mayores de 15 años. También estará como invitado el grupo Los Karkis, el viernes 24 de abril.

La Expo San Carlos 2026 se desarrollará en el Campo Ferial de la Cámara de Ganaderos y servirá como un motor de reactivación económica para el cantón. (Cortesía/Cortesía)

Otras actividades incluyen la exposición de más de 700 cabezas de ganado, juzgamiento de razas puras y la subasta del novillo gordo de stand.

Por otro lado, las actividades taurinas no quedarán solo en el lugar, sino que tendrán su transmisión televisiva para quienes no pueden trasladarse al recinto. El rodeo profesional, el internacional y el tope nacional del sábado 25 de abril se verán por la pantalla de Repretel, canal 6.

Además, el Verano Toreado de Teletica también será parte de la Expo San Carlos, el mismo sábado 25 de abril, a las 8 p. m. Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Blake, Daniel Montoya y Marvin Hidalgo conformarán el elenco.

Además, los asistentes encontrarán una zona de juegos mecánicos, así como puestos de comidas y bebidas.

La organización dio a conocer que esta actividad abre la posibilidad de empleo a muchas familias del cantón, ya que el evento contará con más de 70 puestos comerciales.