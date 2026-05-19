‘Experta en carcajadas’ se sentará hoy en la silla caliente de ‘¿Quién quiere ser millonario?’: Conozca de quién se trata

El programa ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, sorprenderá a la audiencia este martes 19 de mayo con la llegada de una invitada muy especial, quien pondrá a prueba sus conocimientos en los diversos temas que le consultará Edgar Silva.

Este lunes, el espacio anunció la llegada de la participante dando a conocer tres pistas: “experta en sacar carcajadas, talento polifacético, la vemos todas las mañanas”. En la publicación, los seguidores del espacio de Teletica postularon nombres como los de Nancy Dobles y Natalia Monge.

Durante la emisión de Buen día de este martes, fue justamente Natalia Monge quien, al cierre, dijo rápidamente: “Deséenme suerte, que hoy me siento en la silla caliente”, confirmando lo que algunos seguidores adivinaron previamente en la publicación.

Además, dio a conocer que es un programa especial; sin embargo, no reveló más detalles al respecto.

No es la primera vez que una humorista se sienta en la silla caliente, pues anteriormente lo había hecho la también actriz Carmen Chinchilla, “Elvirilla”, quien en esa ocasión ganó 9 millones de colones.