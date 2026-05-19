Viva

‘Experta en carcajadas’ se sentará hoy en la silla caliente de ‘¿Quién quiere ser millonario?’: Conozca de quién se trata

El programa, que se transmite todos los martes en Teletica, tendrá una invitada muy especial

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El programa ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, sorprenderá a la audiencia este martes 19 de mayo con la llegada de una invitada muy especial, quien pondrá a prueba sus conocimientos en los diversos temas que le consultará Edgar Silva.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
‘¿Quién quiere ser millonario?’TeleticaNatalia Monge
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.