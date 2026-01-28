Presentadora de Teletica vence situación que pone a dudar a muchas mujeres

Natalia Monge, humorista y presentadora del espacio Buen día de Teletica, dio a conocer una situación que podría haberla acomplejado; pero, al contrario, decidió vencerla.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la comunicadora afirmó: “Si pensaban que por mis gorditos en la espalda no iba a usar esta hermosura de vestido: no pegaron”. En el video se le ve sonriente mientras utiliza una prenda blanca con azul de espalda brevemente descubierta, la cual modeló sin problema frente a la cámara.

Además, incluyó la canción No sos tú, soy yo, lanzada por ella misma bajo el personaje de Marta Emilia. Esta letra habla sobre la importancia de ser uno mismo, amarse tal cual se es y recordar que todas las personas son especiales a su manera.

Este es uno de los mensajes más recurrentes de Monge en sus redes sociales, los cuales están enfocados, primordialmente, en la promoción del amor propio.