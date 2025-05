Experiodista de Teletica sufre de una fuerte afectación en su rostro, ¿de qué se trata?

Hace unas semanas el periodista Josué Sánchez, recordado por su paso por varios programas de Teletica, entre ellos Telenoticias y Miss Costa Rica, narró cómo lucha contra la ansiedad.

En el posteo agregó que, en su caso, la ansiedad no se manifiesta explícitamente la mayor parte del tiempo. “Muchas veces ni siquiera se nota. Puedo estar sonriendo con mis amigos, con mi familia, pero por dentro estoy bien jodido”, aseveró.

Ahora, después de sincerarse sobre la situación personal que vive, el comunicador volvió a recurrir a las redes sociales para mostrarles a sus seguidores cómo desarrolló unas marcas rojas en su rostro, las cuales, según explicó, son el resultado “del cansancio que no supo decir en palabras”.

Además de promover la atención que hay que poner a nuestro cuerpo, el periodista Josué Sánchez, exTeletica, también dejó un mensaje de amor propio. (Captura de video)

“Este es mi rostro lleno de dermatitis, puede ser urticaria, escamación o enrojecimiento; pero es gracias a que callé muchas cosas y nunca las hablé. Es parte del cansancio que no supe decir en palabras, es parte de lo que mi cuerpo grita cuando mi boca calla”, aseveró.

Experiodista de Teletica mostró cómo su estrés ha afectado su rostro

Sánchez agregó que la recomendación para cuidar de su rostro es no hacer ejercicio, no asolearse, no sudar y no salir de su casa. Además, como tratamiento para el brote que tiene, debe colocarse varias cremas cada tres horas.

Pese a la situación en su cara, Josué tomó todo por el lado bueno y dejó un mensaje muy especial a sus seguidores: “No hay nada más bonito que vernos al espejo, tengamos como tengamos nuestra cara, y darnos una sonrisa, darnos un abrazo y recordarnos que todos los procesos de la vida son completamente distintos.

