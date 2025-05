Experiodista de Teletica recordó el día en que lo despidieron del canal: ‘Me oriné y no me di cuenta’

El periodista Josué Sánchez fue el invitado más reciente del nuevo formato de Canal Opa: Íntimo, donde Douglas Sánchez conversa con distintas figuras del medio costarricense sobre temas personales. En este espacio, Josué habló sobre su vida y principalmente sobre su despido inesperado en 2019.

Josué Sánchez es reconocido por sus años dedicados a Teletica, trabajando en programas como 'Telenoticias' y Miss Costa Rica.

Durante la entrevista, el periodista recordó cómo el 1 de agosto de ese año fue llamado a la oficina de su jefe, sin tener idea de que se trataba de una notificación de despido. En sus palabras, un compañero lo llamó y le dijo: “Yo hice lo mejor que pude. Lo llaman en Recursos Humanos”. Después de esto se acercó a la oficina y aceptó el despido.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales del programa fue cuando Douglas le dijo sorprendido: “Vos te orinaste en el pantalón, si no me lo contás no me lo creo”, a lo que Josué asintió, agregando que la impresión fue tal que ni siquiera lo notó en el momento.

“Una compañera se sentó conmigo debajo de un árbol y me decía: ¿Josué, qué le pasó? Y yo le decía: ¡Ay, me oriné!”, explicó el periodista. Además, Sánchez comentó que probablemente sucedió cuando salía de la oficina porque se mareó mientras asimilaba la noticia.

“Seguramente fue por la impresión, nunca me había pasado… que yo me haya orinado y ni siquiera me haya dado cuenta’”, finalizó.