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Experiodista de Multimedios sorprende como nuevo rostro de programa de Teletica

José Pablo Alfaro no duró mucho fuera de cámaras, hace 15 días anunció su salida de Canal 8 y ahora es confirmado como nuevo rostro del canal de La Sabana

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Por Jessica Rojas Ch.
José Pablo Alfaro anunció su salida oficial del programa.
El periodista deportivo José Pablo Alfaro salió recientemente de Multimedios y esta semana fue anunciado como nueva ficha de Teletica. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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