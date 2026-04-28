Experiodista de Multimedios sorprende como nuevo rostro de programa de Teletica

El periodista deportivo José Pablo Alfaro salió recientemente de Multimedios y esta semana fue anunciado como nueva ficha de Teletica.

El 13 de abril, el periodista deportivo José Pablo Alfaro anunció su salida de Multimedios Canal 8, específicamente del programa Fútbol al día, marcando una baja importante tanto para la televisora como para el espacio de análisis futbolístico que en los últimos meses sufrió otras salidas, como las de los comunicadores Diego Obando y Martín Soto.

Sin embargo, Alfaro, quien en su momento no confirmó ni descartó si cambiaría a otro canal nacional, no estuvo mucho tiempo fuera de las cámaras y las noticias del fútbol, ya que hace dos días fue confirmado como nuevo rostro de un programa de Teletica.

El experimentado comunicador se sumó al elenco de Deporte más, que se transmite los domingos a las 8 a. m. por Canal 7.

“Nos llena de alegría presentar a nuestro nuevo integrante del equipo”, escribieron en el perfil de Instagram del espacio dominguero junto a una fotografía del periodista.

“Gracias a todos por las buenas vibras. Abrazo grande. La vamos a pasar muy bien”, respondió en una publicación Alfaro, quien compartirá set con voces reconocidas y experimentadas del balompié como Erick Lonis, Roy Myers y Kenneth Paniagua.

Alfaro cuenta con una amplia trayectoria de más de 15 años en la información deportiva. Trabajó en los periódicos Al día y La Nación; también creció en Columbia y ESPN Radio, además tiene experiencia en televisión gracias a su paso por Tigo Sports, Multimedios y ahora Teletica.