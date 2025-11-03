Figuras de Tigo Sports tuvieron incómodo cruce al aire: ‘Lo estás enojando’ (vea el tenso momento)

Tomás Fonseca no quiso entrar en el debate planteado por José Pablo Alfaro, en Tigo Sports.

El analista Tomás Fonseca y el periodista deportivo José Pablo Alfaro, figuras del medio Tigo Sports Costa Rica, tuvieron un tenso e inesperado cruce durante un reciente programa en vivo.

El momento tuvo lugar este viernes 31 de octubre, en una mesa de discusión futbolística, integrada también por los comunicadores José Alberto Montenegro, José Eduardo Mora y Keish Gómez.

La tensión surgió cuando se conversaba sobre el accionar de Joel Campbell, quien subió un video a redes sociales celebrando el triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense ante el Olimpia de Honduras, partido que el jugador se perdió por acumulación de tarjetas amarillas.

En este contexto, Alfaro consultó a Fonseca si él hubiera hecho lo mismo que Campbell y el argentino respondió de forma cortante: “No me parece interesante el debate”.

El periodista tico insistió en la consulta y su compañero agregó que a él no le tocó convivir con las redes sociales en su juventud. Ante esto, Montenegro intervino y aseguró: “Lo estás enojando (a Alfaro)”.

Tomás Fonseca, quien se especializa en el análisis táctico y cuya labor es aplaudida por su tono sobrio y su manejo avanzado de datos, reiteró su desinterés en lo planteado por José Pablo Alfaro.

“Me parece totalmente poco interesante y poco relevante para mí; pero lo respeto”, expresó.

Posteriormente, Mora acotó que lo hecho por el jugador de Alajuelense no se puede omitir

“Entiendo que sea noticiable. Para mí, Tomás Fonseca Thorner no es interesante qué hace un jugador con sus redes sociales, si en la cancha responde o no responde”, agregó el analista, quien también fue futbolista.