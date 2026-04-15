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Multimedios tiene nuevo fichaje para ‘Fútbol al Día’: vea quién es

‘Fútbol al Día’ tiene una nueva incorporación, en medio de tantos movimientos que se han dado en ese programa

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Por Fanny Tayver Marín
El programa Fútbol al Día se transmite de lunes a viernes en Canal 8.
El programa Fútbol al Día se transmite de lunes a viernes en Canal 8. (Fútbol al Día/Fútbol al Día)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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