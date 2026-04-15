Multimedios tiene nuevo fichaje para ‘Fútbol al Día’: vea quién es

El programa Fútbol al Día se transmite de lunes a viernes en Canal 8.

Los fichajes no solo se dan dentro del terreno de juego, sino que también ocurren en la pantalla chica ante constantes cambios que se presentan en la televisión nacional.

Uno de los medios donde se han presentado más movimientos es en Multimedios. Después de la salida de Diego Obando del programa Fútbol al Día, que se transmite de lunes a viernes por Canal 8, se han dado cambios sonados.

El último de ellos fue el del periodista José Pablo Alfaro, quien el lunes anunció que ese fue su último programa ahí. Pero ya hay un rostro nuevo, o mejor dicho, un regreso.

Se trata del periodista Jason Arce, quien precisamente comenzó su carrera profesional ahí.

“¡Estamos de vuelta! Nos vemos todos los martes y viernes en la pantalla de Canal 8, a partir de las 9:30 p. m., en Fútbol al Día. Un espacio al que le tengo un cariño enorme, porque fue aquí, en 2022, donde hice televisión por primera vez en mi carrera. Volver a este lugar es reencontrarme con mis inicios, con sueños que siguen creciendo y con la misma pasión que me trajo hasta aquí”, apuntó Jason Arce en su cuenta de Instagram.

Recientemente, el periodista Maynor Solano renunció a Fútbol al Día para asumir un nuevo reto, en FUTV.