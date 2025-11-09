Experiodista de Multimedios elogió a tres colegas y destacó a una como ‘la mejor de las mejores’

Sergio González trabajó en Multimedios y ahora labora en RT en Español, en Rusia.

El experiodista de Multimedios, Sergio González, dio a conocer su lista exclusiva de periodistas nacionales que admira. Incluso mencionó el nombre de la persona a la que considera “la mejor periodista de su generación”.

El comunicador respondió preguntas desde Rusia, donde trabaja en la cadena RT en Español. En Instagram, un seguidor le preguntó: “¿A qué periodista admira?”, y él mencionó tres nombres.

“Pablo Campos es un grande y hay talentos emergentes que vale la pena analizar”, escribió en referencia al periodista y director de Calle 7 y Los Doctores de Teletica.

Además, destacó a quien considera la mejor periodista de su generación: Melissa Durán, presentadora de Noticias Repretel.

“Admiro su capacidad de entrevistar, presentar y reportear. Tiene años de experiencia en muchos campos. Puede amanecer en Talamanca y terminar en un set elegantemente”, afirmó González.

Por último, habló de quien llamó “la mejor de las mejores”, al referirse a Yamileth Guido, productora de Giros, a quien también expresó su admiración.