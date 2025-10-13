Viva

Exparticipante de programa de Teletica se sincera sobre su retadora actualidad: ‘Me despidieron del trabajo’

El artista encara un complejo momento en su vida y habló de esto a través de un video

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
.
Brian Cálar, exparticipante de 'Tu cara me suena', de Teletica, tiene una amplia trayectoria como cantante. (Teletica para La Nación/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaTu cara me suenaBrian Cálar
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.