Exparticipante de programa de Teletica se sincera sobre su retadora actualidad: ‘Me despidieron del trabajo’

Brian Cálar, exparticipante de 'Tu cara me suena', de Teletica, tiene una amplia trayectoria como cantante.

El cantante costarricense Brian Cálar, quien participó en la última temporada del programa Tu cara me suena, de Teletica, se sinceró sobre la retadora etapa que afronta desde hace dos meses.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Cálar reveló que fue cesado de la empresa a la que daba sus servicios como productor audiovisual y animador digital.

“Me despidieron del trabajo. Un día tenés todo planeado para los siguientes meses y al día siguiente estás fuera de la empresa”, relató.

“Era una empresa a la que le tenía mucho cariño y sobre todo me daba ese ingreso que necesitaba mes a mes. Y ahí fue donde todo empezó a dar vueltas, muchas dudas, días en los que ni siquiera quería hablar con nadie, pero ese golpe me despertó. Me di cuenta de que había caído en la comodidad”, añadió.

Brian Cálar, exparticipante de 'Tu cara me suena', se sinceró sobre su reciente despido

De acuerdo con el cantante y expresentador de VM Latino, su despido lo motivó a dedicarse a sus proyectos personales, por lo que asegura que a partir de ahora estará mucho más volcado hacia su comunidad de seguidores.

“Aprendí que a veces perder algo es la forma de dar espacio para algo mejor. Hoy trabajo para mí, para mi gente, para inspirar. Si estás pasando por algo parecido, respira y convertí ese dolor en gasolina para hacer lo que de verdad querés. Porque si apostás por tus proyectos, vas a ganar más de lo que imaginabas”, afirmó el artista.