Majo Ulate reveló en cuál formato de Teletica sí participaría y la respuesta sorprendió a más de uno

Durante tres años consecutivos, la maquillista e influencer Majo Ulate ha recibido invitaciones para participar en el programa Mira quién baila de Teletica. Sin embargo, la creadora de contenido reconoció que no se siente lista para asumir ese reto.

“Me han tocado la puerta tres años seguidos, pero es un formato muy exigente”, afirmó Ulate en conversación con La Nación.

La maquillista explicó que conoce de cerca lo que implica participar en el programa, pues acompañó a su pareja, Mauricio Hoffmann, cuando él formó parte del elenco. “Aunque ustedes vean a los participantes muy lindos cada domingo, bailando y dando lo mejor de sí, yo sé lo que implica. Es un compromiso enorme: tres meses de estrés, de correr, de lesiones y de muchas cosas más a nivel personal”, detalló.

Ulate describió su estilo de vida actual como tranquilo y sin presiones. “Mi vida es muy tranquila; me levanto y quiero desayunar sin apuros, llego a la peluquería a las 12 m. para tener una mañana relajada, preparar meriendas y hacer lo que me plazca. Siento que no podría lidiar con un estilo de vida tan acelerado durante tanto tiempo”, expresó.

La influencer confesó que, aunque en varias ocasiones ha rechazado la propuesta, no se arrepiente de su decisión.

“Curiosamente, las tres veces que he dicho que no, digo ‘ve imagínese, ahorita yo estaría con esto y con esto y con esto’. Entonces no es nada más que el tiempo que ellos tienen que dedicar a ese formato, realmente si quieren hacer un buen papel es mucho tiempo. Y, por ahora, no estoy dispuesta a dedicarle tanto esfuerzo a una producción así”, comentó.

¿A qué le diría que sí Majo Ulate para ser parte de Teletica?

Ulate no cierra la puerta a la televisión. De hecho, reveló que sí estaría dispuesta a integrarse a otro formato de entretenimiento. “A Vivi (Vivian Peraza, directora de Teletica Formatos) le he dicho que si hacen Cantando por un sueño, sí le entro, porque no hay que hacer tantas acrobacias ni piruetas. Tal vez alguna que otra canción me salga bien”, dijo entre risas.

Majo Ulate aceptaría un reto en 'Cantando por un sueño', de Teletica, donde no haya coreografías complejas. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre su habilidad para el baile, Majo fue clara. “Con el baile... ay, déjenme pensarlo. Es muy duro, muy cansado. Y si a eso le sumamos que no sé si seré buena para bailar —no soy de las personas que dicen: ‘¡Pónganme a bailar!’ o ‘¡Venga, lo saco a bailar!’—, el riesgo es demasiado grande. Mejor no”, reconoció.

Por ahora, la maquillista mantiene su decisión en pausa. “No sé si algún día pasará, pero siempre agradezco a la producción que me tome en cuenta. Y a la gente que me dice que quiere verme en un formato así, díganle a Vivi que haga Cantando por un sueño y yo le entro”, concluyó.