Exestrellas de ‘Mira quién baila’ vuelven con movida coreografía; vea el regreso que nadie esperaba

Los famosos sugirieron que podrían audicionar para participar en la próxima temporada del programa

Por Fátima Jiménez
Mira quién baila (MQB), segunda temporada, en Teletica. Los participantes este 2025 son: Daniel Montoya, Mariana Uriarte, Chiqui Brenes, Ericka Morera, Ivonne Cerdas, Thais Alfaro, Jeff Donado, Katherine Campbell, Neto Rangel y Ítalo Marenco.
Cuatro exparticipantes de 'Mira quién baila', de Teletica, se reunieron este miércoles y sorprendieron a sus seguidores. (Teletica)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

