Exestrellas de ‘Mira quién baila’ vuelven con movida coreografía; vea el regreso que nadie esperaba

Cuatro exparticipantes de 'Mira quién baila', de Teletica, se reunieron este miércoles y sorprendieron a sus seguidores.

Un importante regreso se vivió la noche de este miércoles, cuando los exparticipantes del popular formato de Teletica Mira quién baila (MQB) volvieron a reunirse para bailar juntos una vez más.

Participaron Ítalo Marenco, Neto Rangel, Jeff-On y Mariana Uriarte, quien fue la campeona de la segunda temporada del programa, en la que precisamente compitió contra los otros tres.

“Mis amigos y yo haciendo casting para la temporada 3”, escribió Uriarte, al sugerir en tono de broma que se presentarían a una audición para participar en una posible tercera temporada del concurso de Teletica. “Etiqueten a quién les gustaría ver en una tercera temporada”, agregó la empresaria.

En el video, las figuras públicas aparecen bailando La Villa, de Ryan Castro y Kapo. La coreografía forma parte de un trend viral en redes sociales; sin embargo, hicieron una divertida modificación, cuando en medio de la grabación Jeff-On alzó a Marenco para hacerlo saltar en el aire, provocando las risas de los demás.

La publicación pronto se llenó de elogios, con mensajes como “La mejor temporada” y “Qué guapos todos”, destacando la química y carisma del grupo.

La periodista y exconcursante de MQB, Ericka Morera, también reaccionó con nostalgia al video, al comentar: “Recordando unos meses atrás”.

Aunque ha pasado algún tiempo desde su última presentación pública, el video deja claro que, para estos buenos amigos, lo que bien se aprende nunca se olvida.