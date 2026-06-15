Estrellas de ‘Pelando el ojo’ revelan el singular país que eligieron para su luna de miel

Los imitadores de 'Pelando el ojo', Katherinne González y Edson Picado, emprendieron su luna de miel tras casarse el 13 de junio.

Los imitadores de Pelando el ojo, Katherinne González y Edson Picado, revelaron el destino elegido para su luna de miel, tras contraer matrimonio el pasado 13 de junio.

A través de sus historias de Instagram, la pareja compartió que viajará a Japón, en Asia, para celebrar esta nueva etapa de su vida.

González mostró algunos de los artículos inspirados en la cultura japonesa que llevará como recuerdo del viaje, entre ellos una libreta, un portapasaporte y botellas personalizadas. Las imágenes fueron captadas este lunes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, lo que confirma que el viaje ya está en marcha.

La pareja llegó al altar luego de siete años de relación. Por su parte, la recepción de la boda se realizó en una zona montañosa, rodeada de naturaleza, en un ambiente íntimo y romántico, junto a sus seres queridos.

La pareja de imitadores de 'Pelando el ojo' viajó a Japón para celebrar su reciente boda, cuya recepción se realizó en una zona montañosa de Costa Rica. (Tomada de redes sociales )