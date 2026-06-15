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Estrellas de ‘Pelando el ojo’ revelan el singular país que eligieron para su luna de miel

La pareja de imitadores llegó al altar luego de siete años de relación

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Por Fátima Jiménez
Katherinne y Edson
Los imitadores de 'Pelando el ojo', Katherinne González y Edson Picado, emprendieron su luna de miel tras casarse el 13 de junio. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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