Katherine González y Edson Picado se casaron: vea las románticas imágenes de la boda

Katherine González y Edson Picado se pidieron matrimonio hace un año y medio en Argentina. Este sábado 13 de junio se casaron en Costa Rica.

La emocionante espera terminó para Katherine González y Edson Picado. A los humoristas del programa Pelando el ojo les llegó el día soñado y este sábado 13 de uno se casaron en una especial ceremonia.

Este viernes en la noche, los imitadores compartieron un video en el que se ve a Picado llegar con flores y mariachi a darle la última sorpresa a la que se iba a convertir en su esposa. Luego, ayer en la mañana, comunicaron brevemente que estaban listos para la ceremonia y el “sí, acepto”.

Finalmente, este domingo 14 de junio compartieron públicamente varias imágenes de su boda, a través de redes sociales. Los recién casados republicaron historias de algunos invitados en las que se aprecian los momentos de romanticismo y alegría de la boda.

Además, González escribió un conciso pero emotivo mensaje, agradeciendo por el buen clima que los acompañó. “Todos estos días estuvo lloviendo y justo ayer (en la boda) nos hizo un día, tarde y noche maravillosas. Sin duda fue un regalo de mi papá desde el cielo”.

Aquí puede ver las primeras imágenes que se han publicado del matrimonio entre Katherine González y Edson Picado.

La cantante María José Castillo estuvo en la boda de Katherine González y Edson Picado. (Instagram)

Katherine González y Edson Picado, de 'Pelando el ojo', son pareja desde hace más de 7 años. (Instagram)

En la fiesta hubo un carrusel que, según las fotos, se gozaron como niños Katherine González y Edson Picado. (Instagram/Instagram)

Aunque no detallaron la ubicación, Edson Picado y Katherine González celebraron su boda en un lugar rodeado de naturaleza. (Instagram)