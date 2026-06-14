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Katherine González y Edson Picado se casaron: vea las románticas imágenes de la boda

La pareja se unió en matrimonio tras más de siete años de relación

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Por Juan Pablo Sanabria
Boda de Katherine González y Edson Picado
Katherine González y Edson Picado se pidieron matrimonio hace un año y medio en Argentina. Este sábado 13 de junio se casaron en Costa Rica. (Instagram)







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Katherine GonzálezEdson PicadoPelando el ojo
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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