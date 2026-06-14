Katherine González y Edson Picado se casaron: vea las románticas imágenes de la boda

La emocionante espera terminó para Katherine González y Edson Picado. A los humoristas del programa Pelando el ojo les llegó el día soñado y este sábado 13 de uno se casaron en una especial ceremonia.
Este viernes en la noche, los imitadores compartieron un video en el que se ve a Picado llegar con flores y mariachi a darle la última sorpresa a la que se iba a convertir en su esposa. Luego, ayer en la mañana, comunicaron brevemente que estaban listos para la ceremonia y el “sí, acepto”.
Finalmente, este domingo 14 de junio compartieron públicamente varias imágenes de su boda, a través de redes sociales. Los recién casados republicaron historias de algunos invitados en las que se aprecian los momentos de romanticismo y alegría de la boda.
Además, González escribió un conciso pero emotivo mensaje, agradeciendo por el buen clima que los acompañó. “Todos estos días estuvo lloviendo y justo ayer (en la boda) nos hizo un día, tarde y noche maravillosas. Sin duda fue un regalo de mi papá desde el cielo”.
Aquí puede ver las primeras imágenes que se han publicado del matrimonio entre Katherine González y Edson Picado.